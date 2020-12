Sonia Lorenzini al GF Vip, con Tommaso Zorzi si odiano: “Gesto del vomito appena mi ha visto…”

Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini non si sopportano

Qualche giorno fa sono stati annunciati i nuovi concorrenti che a breve entreranno nella casa del Grande Fratello Vip 5. Tra questi c’è Sonia Lorenzini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Una volta entrata la donna di troverà davanti Tommaso Zorzi con cui lo scorso anno ha avuto una forte discussione a distanza su Instagram.

Per caso Alfonso Signorini l’ha scelta appositamente per creare nuove dinamiche nell’appartamento più spiato d’Italia? Per chi non lo sapesse, il tutto ha preso il via quando il rampollo meneghino sul suo canale social l’ha presa in giro per il suo atteggiamento da diva alla Milano Fashion Week 2019 e la diretta interessata, dopo averlo incontrato per strada, non lo avrebbe nemmeno salutato. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto tra i due.

Le accuse del rampollo meneghino

Della vicenda, ovvero del mancato saluto, è stata raccontata da Tommaso Zorzi ospite nello show Tommy Talks con il giornalista ed autore televisivo Gabriele Parpiglia. “Bleah! La Lorenzini. Venendo qua l’ho incontrata, mi ha guardato negli occhi e non mi ha salutato. Perché? Perché faccio delle rubriche in cui prendo in giro delle persone e lei era una di quelle”, aveva dichiarato l’influencer milanese.

Quest’ultimo, inoltre, aveva riferito che durante la settimana della moda a Milano aveva fatto delle Stories su Instagram in cui se la tirava come se gli stilisti non iniziassero le sfilate senza di lei e che era costretta a cambiarsi in auto. “E tra l’altro era tre giorni che non si lavava i capelli”, aveva detto in modo velenoso il gieffino.

La replica dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Ovviamente, dopo aver ascoltato l’intervista di Tommaso Zorzi, Sonia Lorenzini non è rimasta a guardare. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha sostenuto che sia stato invece il 25enne meneghino a non salutarla facendo finta di non averla riconosciuta. “Ognuno sui social fa quello che è più portato a fare e ognuno si è creato il personaggio che desidera essere e fa ciò per cui è più portato. Io probabilmente non sono portata per nulla. Parlo con voi, mi diverto, condivido le cose che voglio condividere e non ho bisogno di parlare degli altri. Quindi ognuno è libero di fare ciò di cui ha più voglia”, ha detto la ragazza.

Quest’ultima, inoltre, ha affermato che c’è qualcuno che se l’è risentita tanto del fatto che lei non l’abbia salutato, addirittura da vedere una sua foto e fare un gesto che a lei fa un po’ schifo. “Perché a prescindere da chi vedo o meno in giro, specie se dico di non conoscerlo per altro, il cenno del vomito personalmente a me fa tanta tristezza, specie da parte di uno che parla di cyberbullismo sui social. Io non ho tolto il saluto a nessuno perché risentita di una sorta di presa in giro”, ha concluso l’influencer.