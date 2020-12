Francesco Oppini, prima di uscire dal GF Vip, rivela una cosa nell’orecchio di Andrea: ecco cosa (FOTO)

La puntata di ieri del GF Vip è stata parecchio movimentata, specie per il fatto che in concorrenti sono stati spinti a prendere la decisione definitiva inerente la loro permanenza in casa. Tra i protagonisti che hanno deciso di abbandonare il gioco ci sono stati Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, specie quest’ultimo si è reso protagonista di un gesto inaspettato verso Andrea.

Il giovane, infatti, prima di uscire definitivamente dalla casa di Cinecittà, ha abbracciato l’ex tronista di Uomini e Donne e gli ha sussurrato una cosa all’orecchio. I telespettatori più attenti, però, sono riusciti a decifrare le sue parole.

Cosa ha sussurrato Francesco Oppini ad Andrea

Francesco Oppini ha deciso di abbandonare la casa del GF Vip, ma prima di farlo ha salutato tutti i protagonisti di questa avventura, compreso Andrea Zelletta. Proprio mentre stava abbracciando il giovane, l’ormai ex concorrente del reality show ha sussurrato una frase all’orecchio del suo interlocutore che ha fatto nascere dei sospetti sul web. Nello specifico, ha detto al suo amico di non preoccuparsi, in quanto ci avrebbe pensato lui a parlare con Natalia una volta fuori.

Queste parole hanno, immediatamente, fatto sorgere delle domande ai telespettatori. Per quale ragione Francesco avrebbe dovuto parlare con la fidanzata di Zelletta una volta uscito dalla casa? I sospetti più grandi sono ricaduti sui gossip inerenti l’ipotetico flirt svelato da Alice Fabbrica. Dal momento in cui la ragazza dichiarò di aver avuto un rapporto fugace con l’ex tronista, quest’ultimo è apparso parecchio provato. (Continua dopo la foto)

I sospetti dei fan

Per un certo periodo di tempo Zelletta uscì anche inaspettatamente dalla casa per risolvere delle questioni private. Della questione, però, non se n’è mai parlato. Molti telespettatori, però, hanno sempre ritenuto che il giovane fosse uscito per poter parlare con la sua fidanzata e risolvere a quattr’occhi la questione. A confermare sempre di più i rumors inerenti una crisi tra Andrea e Natalia ci ha pensato Francesco Oppini.

Il fatto che il figlio di Alba Parietti abbia dichiarato di voler parlare con la Paragoni non fa altro che inasprire ancor di più i sospetti dei sostenitori di questa ipotesi. Ad ogni modo, almeno per il momento, il giovane non ha ancora commentato di persona la sua esperienza una volta uscito dalla casa. Francesco si è limitato solamente a ringraziare i fan per l’immenso affetto.