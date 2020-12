Selvaggia esagera con Elisabetta al GF Vip e lei tuona: “Non me ne frega di stare qua, me ne vado ora” (VIDEO)

Il risveglio è stato parecchio movimentato al GF Vip per Selvaggia Roma ed Elisabetta Gregoraci. Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, la showgirl ha deciso di abbandonare il gioco, ma Alfonso Signorini l’ha esortata a rimanere in casa fino a lunedì per poter trascorrere delle ore nel Cucurio con Pierpaolo.

La donna ha accettato, pertanto, i due si trasferiranno in tale parte della casa direttamente questa sera dopo la grande festa. Ad ogni modo, la Roma si è comportata in modo parecchio scorbutico nei confronti della coinquilina, al punto che quest’ultima ha minacciato di andare via subito.

La lite tra Selvaggia e Elisabetta

Nella puntata di venerdì sera, Alfonso ha chiesto ai vari coinquilini del reality show di prendere una decisione in merito all’eventuale proseguimento del gioco oppure no. L’ex di Briatore ha detto di voler andar via ma, dopo le insistenze del conduttore, ha accettato di restare ancora qualche giorno. Questa mattina, però, Selvaggia Roma ha attaccato pesantemente Elisabetta Gregoraci, al punto che la donna ha minacciato di andare via subito dal GF Vip.

L’influencer pare si sia alzata dal letto e non abbia risposto al buongiorno della coinquilina. Come motivazione di tale gesto, la ragazza avrebbe addotto di non avere nessuna intenzione di relazionarsi con una persona falsa e scostumata come la showgirl. Quest’ultima non ha affatto gradito il modo di fare della coinquilina e si è sfogata con altri protagonisti. (Clicca qui per il video)

La minaccia della Gregoraci al GF Vip

Durante la colazione con Giulia, Salemi, Andrea Zelletta e Cristiano Malgioglio, Elisabetta ha detto che Selvaggia è ridicola in quanto lei non è più una concorrente del GF Vip. Per tale ragione, la Roma dovrebbe cercarsi altri argomenti per far parlare di sé perché non ha più senso continuare ad emergere parlando male di lei. Selvaggia, dal canto suo, ha udito le parole della donna e si è nuovamente intromessa.

La showgirl, però, ha cominciato a fare finta di non sentirla ignorando completamente le sue parole. La donna ha semplicemente detto ai coinquilini che avrebbe informato gli autori della volontà di andare via subito in quanto non ha nessuna voglia di continuare a stare in casa così. In seguito, mentre la Roma sbraitava in sottofondo, l’ex di Flavio si è rivolta a Cristiano ed ha cominciato a fargli delle domande sulla vita privata.