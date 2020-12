Oroscopo 6 dicembre 2020 classifica: Gemelli carismatici, soddisfazioni per Acquario

L‘Oroscopo del 6 dicembre vede i Gemelli particolarmente carismatici, specie dal punto di vista professionale. Gli Acquario, invece, potranno levarsi dei sassolini dalle scarpe. Tensioni per Bilancia.

Previsioni 6 dicembre primi sei segni

1 Leone. Grande rinascita per i nati sotto questo segno. Oggi vi sentite in sintonia con voi stessi e con le persone che vi circondano. Dopo aver attraversato un periodo caratterizzato da qualche incomprensione, anche in amore ci sarà una bella ripresa. Occhi aperti sul lavoro, ci sono soddisfazioni in arrivo.

2 Toro. Momento molto interessante per fare progetti sul futuro. In amore vi sentite appagati e abbastanza in sintonia con il partner. Dal punto di vista lavorativo, invece, ci sono delle buone occasioni sul vostro cammino. Cercate di non perdere la concentrazione e la lucidità e andrete lontano.

3 Gemelli. Giornata molto positiva per i nati sotto questo segno. In amore, finalmente, troverete un vostro equilibrio e questo vi renderà molto sereni. Dal punto di vista professionale, invece, vi sentite un po’ più sicuri di voi e questo vi donerà molto carisma, fondamentale per chi svolge mansioni a contatto con il pubblico.

4 Scorpione. Oggi sarete pervasi dai ricordi. Secondo l’Oroscopo del 6 dicembre, avrete una grande voglia di circondarvi delle persone che hanno a che fare con il vostro passato e questo vi farà sentire sereni. Cercate, però, di non crogiolarvi troppo in una dimensione che, ormai, non vi appartiene più.

5 Ariete. Momento interessante per cimentarvi in una nuova esperienza lavorativa o in un investimento. Siete attenti e determinati. Sono favoriti i nuovi incontri e gli inizi. Anche in amore, se avete cominciato una relazione da poco, ci sono ottime opportunità che diventi una cosa seria.

6 Sagittario. Giornata perfetta per dedicarvi un po’ di più alla cura del vostro corpo e della vostra mente. Oggi sarete un po’ critici e farete fatica a tollerare i favoritismi. Dal punto di vista professionale sono in arrivo delle novità, ma tutto verrà guadagnato con impegno e fatica.

Oroscopo ultime sei posizioni

7 Acquario. Giornata tutto sommato positiva per i nati sotto questo segno. Oggi siete particolarmente in sintonia con il partner. Dal punto di vista professionale, invece, presto potrete togliere qualche sassolino dalla scarpa. Siate pazienti e non esponetevi troppo.

8 Vergine. Questo non è un periodo estremamente semplice per voi. Vi state trovando ad affrontare delle situazioni troppo più grandi di voi. A partire dalla giornata odierna, però, ci sarà una bella ripresa, sia in campo professionale sia sentimentale. Cogliete l’attimo per risolvere le questioni in sospeso.

9 Pesci. Questo non è il momento più opportuno per cominciare una nuova relazione. L’Oroscopo del 6 dicembre vi esorta ad idealizzare meno le persone e le situazioni che si presenteranno sul vostro cammino. Anche nel lavoro dovete essere più razionali e concentrati.

10 Capricorno. Periodo un po’ complicato per quanto riguarda le finanze. Cercate di non lasciarvi andare ad acquisti d’impulso in quanto presto potreste necessitare di denaro. In campo lavorativo farete molta fatica ad adempiere ad incarichi troppo onerosi. Sentite il bisogno di un po’ di leggerezza.

11 Cancro. Giornata un po’ nervosa per i nati sotto questo segno. Oggi siete particolarmente suscettibili, pertanto, sarebbe opportuno contare fino a 1000 prima di rispondere in modo sgarbato a qualcuno. Anche nel lavoro dovrete essere pazienti senza giungere a conclusioni affrettate.

12 Bilancia. Giornata da prendere con le pinze per i nati sotto questo segno. Oggi siete particolarmente irritabili. Evitate di discutere con il partner o con le persone a che amate in quanto potreste essere spinti a dare delle risposte un po’ troppo aggressive. Nel lavoro urge una pausa.