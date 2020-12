GF Vip, Tommaso Zorzi lo confessa a Malgioglio: “Mi sono innamorato di Francesco Oppini” (VIDEO)

Zorzi ha perso la testa per Oppini

Ebbene sì, Tommaso Zorzi si è innamorato di Francesco Oppini. Se fino a venerdì sera era solo un’ipotesi da parte del pubblico del Grande Fratello Vip 5 ora a confermarlo è stato lo stesso rampollo meneghino. A far crollare quest’ultimo ci ha pensato Cristiano Malgioglio con cui ha stretto un bel rapporto d’amicizia.

Il paroliere siciliano, infatti, con naturalezza gli ha detto: “Io quello che ho percepito in te è che tu ti sei innamorato di Francesco. Tu ti sei innamorato di Francesco”. A quel punto il diretto interessato, con gli occhi pieni di lacrime, ha annuito con la testa.

Lo sfogo di Tommaso Zorzi

Dopo l’uscita di Francesco Oppini dalla casa del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi è entrato in crisi. Il rampollo meneghino voleva che il figlio di Alba Parietti rimanesse almeno fino a lunedì sera come sta facendo Elisabetta Gregoraci. Vedendolo sconfortato, Cristiano Malgioglio si è avvicinato al 25enne per fargli confessare ciò che il cantautore ha sospettato sin da subito. Infatti, quest’ultimo ha chiesto all’influencer se si è innamorato del suo caro amico.

A quel punto l’ex di Iconize ha risposto così: “Domanda da un milione di dollari. Sarò onesto: sì”. Dopo tale affermazione il paroliere catanese ha replicato in questo modo: “L’ho capito perché ho vissuto i tuoi drammi, anche più di uno. Il problema è che magari ci innamoriamo delle persone etero che non sono come noi e quando troviamo persone come Francesco, etero e fidanzati, ti possono dare tutta l’amicizia possibile ma non ti possono dare altro”.

Il consiglio di Cristiano Malgioglio

Dopo lo sfogo di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio ha replicato così: “Io ho molto rispetto degli amori altrui, anche se fosse stato gay ma impegnato, io avrei avuto grande rispetto. Ma se mi chiedi se mi sono innamorato di Francesco io non te lo posso negare, è evidente. Ho sempre saputo di essere innamorato, un innamoramento sapendo che non ci sarebbe potuto essere. Lui ha una sensibilità rara da trovare in un uomo, mi capiva al volo. Era premuroso”.

