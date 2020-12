DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni domenica 13 dicembre: Sanem distrutta, Can irremovibile

Appuntamento domenicale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua senza sosta la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la popolare serie tv turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Ricordiamo che da un mese lo sceneggiato va in onda dolo la domenica pomeriggio prima di Domenica Live di Barbara D’Urso.

Tuttavia, da metà dicembre prenderà il posto di Uomini e Donne perché andrà in ferie per il Santo Natale, mette da gennaio ogni giovedì sera su Canale 5. Cosa accadrà la prossima settimana? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le anticipazioni che arrivano direttamente dalla Turchia.

DayDreamer – Le Ali del Sogno: ecco dove eravamo rimasti

Nella puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda domenica 6 dicembre 2020, Huma ha chiesto ad Emre dove sia andato il fratello. Quest’ultimo capendo che possa esserci un complotto, le ha dato un indirizzo errato. Infatti, subito dopo ha visto la madre telefonare Polen, per aggiornarla sul viaggio che Can dovrà fare. Il fotografo e Sanem si sono trovati nello stesso albergo e è poi si sono incontrati.

Il Divit ha domandato alla Aydin come mai si trovi lì, e quest’ultima gli ha risposto che sia una coincidenza e che voglia seguire dei seminari ad Agya. Nel frattempo, in azienda sta per essere lanciata un nuovo spot pubblicitario e tutti vogliono che l’attore principale sia Osman. Per fare dispetto al rivale Emre, il macellaio ha posto delle condizioni e di conseguenza ci dono stati dei litigi tra i due. Entrambi, a fire il vero, si stanno contendendo Leyla.

Can non vuole perdonare Sanem

Gli spoiler di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano che Can e Sanem frequenteranno insieme i medesimi seminari, perché saranno interessati agli stessi. Lì il fotografo è la giovane aspirante scrittrice avranno occasione di riflettere sul rapporto che li lega e sui vari problemi che sono nati nella loto storia d’amore. I maestri dei seminari si renderanno conto della distanza tra i due giovani innamorati.

Quindi, prenderanno a cuore la loro situazione e non solo li faranno cenare insieme, ma anche danzare. Il Divit rimarrà abbastanza colpito da tale ballo e per l’ennesima volta capisce che è lei la donna che ama. Quando finiranno fi danzare, però, si spezzerà l’incanto e il primogenito di Aziz tornerà ad essere deluso e arrabbiato con lei. Il fratello maggiore di Emre, però, avrà l’occasione di riflettere sulla chimica che li unisce, mentre la Aydin sarà sempre più sicura di essere gotta di lui. Riusciranno a riconciliarsi.