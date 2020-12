Tinì Cansino vuota il sacco e svela perché non parla quasi mai a Uomini e Donne (VIDEO)

Tinì Cansino si confessa

Da qualche anno a questa parte, oltre agli storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti a Uomini e Donne c’è un’altra presenza che spesso ce se ne dimentica? Il motivo? Perchè la persona in questione più delle volte rimane in silenzio e osserva molto.

Stiamo parlando ovviamente di Tinì Cansino che nelle ultime registrazioni del dating show di Maria De Filippi ha regalato delle perle di trash. Ma per quale ragione l’ex protagonista di Drive In non parla quasi mai? A svelato è stata lei stessa nel corso di una recente intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, in edicola da venerdì.

Il motivo per cui non parla a Uomini e Donne

Intervistata da Uomini e Donne Magazine, Tinì Cansino riguardo il suo essere silente e pacata in trasmissione ha detto: “Come mai? Perché sono misteriosa. Faccio l’opinionista ma non amo dare le classiche opinioni. Però sono contenta e grata per essere lì, per aver avuto questa opportunità, ed essere appunto un’opinionista ‘misteriosa’. Maria de Filippi? Cosa penso di lei? Meravigliosa, metto la mano sul cuore per lei. Farei i complimenti a tutti: ognuno di loro, per il coraggio e la presenza lì, portano emozioni e sentimenti alla portata di tutti”.

Inoltre, l’ex ballerina di Drive In ha affermato che alcuni li vorrebbe non criticare ma sgridare, vorrebbe spronarli a cercare l’amore davvero. Si arrabbia molto quando i protagonisti di Uomini e Donne si attaccano o si feriscono.

Tinì Cansino e le parole al miele per Tina e Gianni

Nel corso della lunga intervista per Uomini e Donne Magazine, Tinì Cansino ha detto che si trova molto bene sia con Tina Cipollari che con Gianni Sperti. Va d’accordo con tutti e due e non ha nessuna difficoltà. Per l’opinionista dono delle persone straordinarie e grandi professionisti.

“Ammiravo molto Gianni come ballerino. C’è un legame molto bello, con loro e con le altre persone con cui lavoriamo. C’è una grande apertura di cuore. Ho tante coppie preferite. Mi piacciono quelli che sono andati via e felici. Ogni momento le cose cambiano, loro devono scegliersi e io non vorrei influenzare nessuno. Qualche ‘sparatina’ la faccio, ma vorrei che fosse una voce che arriva così, che uno può ascoltare o non ascoltare. Vinca l’amore, sempre”, ha affermato la donna che non piace ricordare le cose del passato. Ecco il video che mostra l’assunzione di Cansino a U&D da parte di Maria De Filippi: