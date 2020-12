“Becero e volgare”: Alessandro Gassman spara a zero sul GF Vip ed elogia The Voice Senior (FOTO)

Alessandro Gassman spara a zero sul Grande Fratello Vip 5

Dopo il disastroso responso di venerdì scorso, con la fiction Il Silenzio dell’acqua 2 battuto pietosamente da The Voice Senior, Mediaset è ricorsa ai ripari. In pratica, ha spostato la serie con Angiolini e Pasotti al mercoledì, ottenendo sempre ascolti bassi, e spostando All Together Now di Michelle Hunziker al sabato sera. Mentre il venerdì è tornato il doppio appuntamento col Grande Fratello Vip 5, il primo sempre al lunedì.

Ma anche giorno 4 dicembre il talent show di Antonella Clerici ha battuto il reality show di Alfonso Signorini. Per questo motivo Alessandro Gassman sabato mattina, dopo la conferma dei buoni ascolti del programma di Rai Uno, ha scritto un tweet complimenta dosi col format della tv di Stato e massacrando il GF Vip 5.

I complimenti a The Voice Senior di Antonella Clerici

Attraverso un post sul suo account Twitter, Alessandro Gassman ha scritto: “The Voice Senior è l’ennesima prova che è possibile fare televisione di intrattenimento popolare, senza dover necessariamente essere volgari, divertendo e battendo la concorrenza becera”.

Naturalmente, quando l’attore parlava di concorrenza becera volgare si riferiva sicuramente al Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini che nell’appuntamento di venerdì scorso ha perso per poco contro il talent show di Antonella Clerici. Ma per quale motivo il figlio del grande Vittorio ce l’ha così a morte col reality show di Canale 5? (Continua dopo il post)

#TheVoiceSenior è l’ennesima prova che è possibile fare televisione di intrattenimento popolare, senza dover necessariamente essere volgari, divertendo e battendo la concorrenza becera . @antoclerici 🎸🎻💥 — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) December 5, 2020

Il possibile motivo per cui Alessandro Gassman ce l’ha col GF Vip

Quello di Alessandro Gassman è stato un vero e proprio gratuito al Grande Fratello Vip 5. Infatti, stando al popolo del web l’attore avrebbe potuto solo fare i complimenti ad Antonella Clerici e non scrivere queste cattiverie su Twitter. Ma a quanto pare, il professionista avrebbe il dente avvelenato contro il GF Vip per un motivo ben preciso.

Lo scorso ottobre, infatti, quando nel reality show di Alfonso Signorini era scoppiato il cosiddetto caso AresGate con Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, sulla concorrenza, ovvero su Rai Uno veniva trasmessa la fiction Io Ti Cercherò con protagonista Gassman. In quel periodo lo sceneggiato in questione ha avuto degli ascolti bassi perché il Grande Fratello Vip 5 ha vinto sulla concorrenza ben tre volte su quattro. Ecco un grafico che mostra gli ascolti messi a confronto: