Lorella Cuccarini zittisce Alessandra Celentano ad Amici: “Non puoi solo demolire” (FOTO)

Lorella Cuccarini contro Alessandra Celentano

Sabato pomeriggio su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Amici 20. E proprio in quell’occasione il pubblico della rete ammiraglia Mediaset ha assistito a nuovi scontri tra professori, sia di canto che di danza. Nello specifico continuano le le discussioni tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Infatti, la storica professoressa e la new entry hanno dei metodi di giudizio sugli allievi lontani anni luce.

Ad esempio, dopo la performance di Rosa Di Grazia, la nipote del Molleggiato ha avuto da ridire. In pratica ha elencato tutti i difetti della danzatrice, di conseguenza l’ex conduttrice de La vita in diretta ha peso la parola per difendere la sua allieva. Infatti la professionista romana ha sbottato così con la Celentano: “E’ come Jessica Rabbit, la disegnano così perciò deve portare avanti questo discorso. Ma secondo me non si può solo demolire ma dare anche dei suggerimenti a questi ragazzi”. (Continua dopo la foto)

La prof di danza critica Rosa Di Grazia

Il botta e risposta ad Amici 20 tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini è proseguita per alcuni minuti. Mentre l’ex collega di Alberto Matano ha speso delle belle parole per Rosa Di Grazia, tirando fuori la sua interpretazione e tecnica, la nipote del Molleggiato ha fatto un discorso completamente differente.

Secondo quest’ultima, infatti, prima di parlare di carisma e interpretazione bisogna vedere la tecnica, altrimenti è tutto inutile. L’ex conduttrice de La vita in diretta non è rimasta a guardare affermando che una prof deve provare a rendere un allievo il migliore. “Ma gli elementi te li scegli”, ha detto Alessandra. Pronta la replica della Cuccarini: “Sì certo, ma non scegliere è troppo facile. Se non scegli non si fa il programma”.

Botta e risposta tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano

Chi segue Amici da dive si anni sa perfettamente che Alessandra Celentano è molto severa con gli allievi di danza. Sabato pomeriggio è stato il turno di Rosa Di Grazia, che ha fatto la sua performance con una gonna abbastanza lunga e larga. Ovviamente a consigliare quella mise è stata la sua prof Lorella Cuccarini.

A quel punto la nipote del Molleggiato ha preso la palla al balzo per lanciare una frecciatina velenosa: “L’idea di mettere la gonna per coprire i difetti è giusta, brava Lorella”. Poi l’ex collega di Alberto Matano, per evitare ulteriori polemiche, le ha detto di passare oltre, ma Alessandra ha immediatamente detto: “Bellezza e sapersi vendere, che sono comunque pregi, non bastano se non c’è sostanza. E qui sostanza non c’è”.