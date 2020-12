Karina Cascella litiga con Alessandra, ex di Salvatore Angelucci: “Il gesto è grave” (FOTO)

In queste ore si sta molto parlando della fine dell’amicizia tra Karina Cascella e Alessandra Gallocchio, ex fidanzata di Salvatore Angelucci. Tra le due ìc’è sempre stata un’amicizia meravigliosa, nonostante entrambe avessero un uomo in comune, ovvero Salvatore.

Stando a quanto trapelato dai social, pare che tra le due donne sia accaduto qualcosa di molto grave, sta di fatto che l’influencer è stata categorica nel ribadire che la sua ex amica non faccia assolutamente più parte della loro famiglia.

Lo sfogo di Karina Cascella

Karina Cascella e Alessandra, la donna che era fidanzata con l’ex dell’influencer, hanno interrotto il loro rapporto di amicizia. Le due donne si volevano molto bene, al punto che l’opinionista ha sempre parlato di lei come se fosse una persona di famiglia. In molti invidiavano questo legame e non facevano che chiedere all’influencer come facesse ad essere in così buoni rapporti con la compagna del suo ex. Karina l’ha sempre dipinta come una persona speciale, molto legata anche a sua figlia Ginevra.

Ad ogni modo, da un po’ di settimane, i fan avevano notato qualcosa di strano. Il molti hanno cominciato a sospettare che fosse successo qualcosa in quanto le due non apparivano più insieme. Ebbene, all’ennesima richiesta, la donna ha deciso di rompere il silenzio. Karina è stata categorica nel dire di non avere nessuna intenzione di parlare più dell’ex di Salvatore. (Continua dopo la foto)

Le ipotesi sulla fine dell’amicizia con Alessandra

Alessandra, infatti, secondo quanto riportato da Karina Cascella, avrebbe commesso un errore gravissimo ed imperdonabile nei confronti di tutta la famiglia. L’influencer, infatti, ha dichiarato che una relazione può tranquillamente finire, tuttavia, la differenza la fa il modo in cui uno decide di interrompere. La donna, però, non è voluta entrare nel merito della vicenda reputando la questione un po’ troppo delicata.

Sul web, in molti stanno facendo supposizioni in merito a ciò che potrebbe essere accaduto. Alcuni hanno alluso al fatto che Alessandra potesse essere in qualche modo coinvolta con le vicende di Genovese e l’affaire Terrazza sentimento, in quanto la lite tra le due donne sembrerebbe essere scoppiata proprio in contingenza di quell’evento. Ad ogni modo, Deianira Marzano ha detto di aver appreso da fonti certe che non esiste nessun tipo di legame con tale vicenda. Non ci resta che attendere per capire se ci saranno ulteriori informazioni.