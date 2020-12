Uomini e Donne, registrazione 5 dicembre: due dichiarazioni d’amore, Ida manda un pacco a Riccardo

La registrazione del 5 dicembre di Uomini e Donne è davvero molto interessante. In tale puntata, infatti, si sono verificati diversi avvenimenti degni di nota, tra questi, il gesto inatteso di Ida per Riccardo.

In merito al trono classico, invece, un corteggiatore e una corteggiatrice hanno dichiarato il loro amore. Maria De Filippi, invece, è stata spiazzata da un regalo in occasione del suo compleanno.

Il gesto inatteso di Ida nella registrazione del 5 dicembre

Nella registrazione di Uomini e Donne, effettuata sabato 5 dicembre, sono accaduti svariati colpi di scena. In primo luogo, Maria ha ricevuto un mazzo di fiori dai due tronisti per il suo compleanno. Successivamente si è passati a Gemma, la cui conoscenza con Maurizio sta procedendo a gonfie vele. I due, inoltre, hanno parlato anche delle testimonianze che certificherebbero il fatto che Maria e Sabina si conoscano da anni e siano in studio solo per visibilità. Armando, invece, ha assistito al ritorno di Marianna, che dopo essere stata eliminata da Gianluca ha chiesto di uscire con lui. Incarnato, però, ha rifiutato.

Il cavaliere, inoltre, ha discusso con Lucrezia, mentre con Brunilde sembra ci sia una tregua. Riccardo Guarnieri, invece, è stato spiazzato da un regalo inatteso. Ida Platano gli ha fatto recapitare una scatola, al cui interno è presente l’anello di fidanzamento che lui le regalò. In molti hanno criticato il fatto che la donna abbia deciso di compiere questo gesto solo ora che il cavaliere è tornato nel talk show di Canale 5.

Dichiarazioni d’amore a Uomini e Donne

Al trono classico di Uomini e Donne, invece, nella registrazione del 5 dicembre, sono avvenuti due eventi inattesi. Il primo riguarda Davide, il quale è uscito in esterna con Beatrice e quest’ultima gli ha confessato di essersi innamorata di lui. Chiara, invece, lo ha portato a casa sua per fare colazione con un dolce preparato da sua madre. Il ragazzo ha detto di essere davvero in difficoltà.

Sorpresa inaspettata anche per Sophie. La ragazza è uscita sia con Giorgio sia con Matteo. Quest’ultimo le ha chiesto di fare l’albero di Natale insieme. Con Giorgio, invece, i due hanno chiacchierato nello studio del programma ma, improvvisamente, l’esterna è stata interrotta da Antonio. Quest’ultimo ha detto di dover parlare urgentemente con la dama. Lei si è rifiutata, ma poi ha deciso di ascoltarlo. In tale occasione, lui le ha detto di essersi innamorato.