Guenda Goria lascia basita Barbara: “Ses*o con Telemaco? Nell’ascensore di Live Non è la D’Urso…”

Guenda Goria ospite s Pomeriggio Cinque

Come ogni lunedì, Barbara D’Urso nella seconda parte di Pomeriggio Cinque si occupa del Grande Fratello Vip 5 che si prolungherà fino a metà febbraio 2021. E proprio nello spazio dedicato al talk, la padrona di casa del rotocalco pomeridiano di Canale 5 ha parlato di coppie e tradimenti.

Tra gli ospiti in studio era presente anche Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e reduce della quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. E proprio quest’ultima è stata stata protagonista di un faccia a faccia con l’uomo che ama. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nel format domenicale della rete ammiraglia Mediaset all’ex gieffina.

Guenda fa intendere di essersi baciata nell’ascensore di Live Non è la D’Urso

Chi ha seguito Live Non è la D’Urso domenica scorsa sa perfettamente che Guenda Goria ha avuto un confronto con Telemaco. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha avuto modo di rivedere il fidanzato e avere un chiarimento con lui. Il giorno seguente, a Pomeriggio Cinque la figlia di Maria Teresa Ruta e di Amedeo Goria ha raccontato cosa è accaduto dopo l’ascensore.

“Ancora non dico che stiamo insieme ma c’è un rapporto”, ha dichiarato l’ex gieffina. Ma la conduttrice napoletana l’ha interrotta domandandole se si sono scambiati un bacio e sono stati insieme. A quel punto, col sorriso stampato in faccia, la diretta interessata ha risposto così: “Certo Barbara non è un’amicizia speciale. In ascensore ci siamo riconciliati. Poi c’è stato un avvicinamento carnale… Ma ho bisogno di altre dimostrazioni”.

La battuta di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque e il gossip su Telemaco

Dopo le dichiarazioni di Guenda Goria a Pomeriggio Cinque, la padrona di casa Barbara D’Urso ridendo le ha chiesto: “Telemaco questa è tosta, ti fa rigare diritto”. La battuta della professionista partenopea ha fatto sorridere a tutti gli ospiti presenti in studio.

Ricordiamo che durante la sua permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia al di fuori si è parlato molto di Telemaco. In pratica, girava voce che la primogenita di Amedeo avrebbe rubato il marito ad una madre di famiglia. Ma il diretto interessato ha sempre detto che già era separato dalla moglie.