Oroscopo 7 dicembre 2020: Cancro polemici, momento di sfide per Bilancia

L’Oroscopo del 7 dicembre esorta i Cancro ad essere meno polemici, specie in amore. Momento di sfide per quanto riguarda i nati sotto il segno della Bilancia. I Capricorno desiderano sentirsi liberi.

Previsioni 7 dicembre da Ariete a Vergine

Ariete. Momento di chiarimenti per i nati sotto questo segno. Se state vagando come mine impazzite e vi state destreggiando senza un criterio tra più situazioni, adesso è giunto il momento di prendere delle decisioni. Anche in amore, il piede in due scarpe non potrà essere più mantenuto.

Toro. Oggi vi sentite un po’ nervosi con il partner. Forse non avete gradito alcuni suoi recenti comportamenti e, se non gliene avete parlato fin dal primo momento, potrebbero nascere delle discussioni più grandi del previsto. Nel lavoro, invece, vivrete presto una fase di recupero.

Gemelli. Non reprimete le vostre emozioni, ma lasciatevi andare. In amore potrete vivere dei momenti molto interessanti con una persona conosciuta da poco tempo. Dal punto di vista lavorativo, invece, si stanno sbloccando delle situazioni, siate svegli e cogliete l’attimo.

Cancro. L’Oroscopo del 7 dicembre vi esorta a non essere troppo polemici. Specie dal punto di vista sentimentale, è il caso di non sollevare polveroni per ogni cosa. Nel lavoro, invece, siete molto precisi. Attenti, però, a non trasformare l’eccesso di zelo in ossessività, c’è chi potrebbe non gradire il vostro modo di fare.

Leone. Periodo estremamente positivo per quanto riguarda i nuovi incontri. Se siete single, ci sono ottime opportunità di fare delle conoscenze molto interessanti. In campo lavorativo, invece, è necessario rimboccarsi le maniche. Forse avete sottovalutato i vostri avversari e ora dovete mettere le cose a posto.

Vergine. Oggi ci sarà una certa voglia di trasgredire le regole. Forse avete vissuto per troppo tempo in contesti che vi hanno represso psicologicamente, pertanto, avete bisogno di una piccola fuga. Dal punto di vista sentimentale, invece, siete un po’ troppo suscettibili, non amate le sorprese in questo momento.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi potreste sentire il peso delle vostre responsabilità. In questo periodo state affrontando delle sfide, specie con voi stessi. Questo, da un lato vi sta rendendo consapevoli di ciò che siete realmente in grado di fare, dall’altro lato, però, vi sta rendendo un po’ troppo nervosi.

Scorpione. Oggi è opportuno non essere troppo impulsivi. Dal punto di vista sentimentale potrebbero sorgere delle polemiche a causa del vostro essere troppo irrazionali. In campo lavorativo, invece, ci sono buone opportunità all’orizzonte. Mantenete la calma e gestite una situazione per volta.

Sagittario. L’Oroscopo del 7 dicembre denota che i nati sotto questo segno hanno la mente occupata in mille progetti. Cercate di essere un po’ più selettivi in modo da dare priorità alle cose più importanti. Dal punto di vista sentimentale, invece, siete abbastanza tranquilli e sicuri di voi.

Capricorno. Momento ricco di opportunità lavorative per i nati sotto questo segno. Allargate maggiormente i vostri orizzonti e prendete in considerazione le nuove proposte. Amate sentirvi liberi, specie nei rapporti di coppia. Chiunque voglia provare a tarparvi le ali finirà per essere messo in un angolo.

Acquario. I nati sotto questo segno stanno attraversando una fase decisiva per quanto riguarda il lavoro. Se non gradite alcuni comportamenti altrui, cercate di non esporvi troppo. Dal punto di vista sentimentale, invece, ci sono buone opportunità di fare conoscenze interessanti.

Pesci. Oggi vi sentite stanchi e demotivati. Dal punto di vista professionale cercate di rimandare gli incontri e le decisioni importanti. Il transito è di breve durata, pertanto, vi basterà semplicemente avere un po’ di pazienza. Ascoltate di più i vostri desideri e fate di tutto per poterli realizzare.