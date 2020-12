Pietro Delle Piane svela perché è finita con Antonella Elia: “Cacciato di casa dalla polizia” (VIDEO)

Nella puntata odierna di Domenica Live, Barbara D’Urso ha intervistato Pietro Delle Piane, il quale ha parlato della fine della storia con Antonella Elia. L’attore ha spiegato di essersi reso protagonista di gesti molto brutti.

La padrona di casa, allora, ha provato a convincere il suo ospite a sbottonarsi maggiormente e lui l’ha parzialmente accontentata. In seguito, la donna ha mostrato anche il contenuto di una busta shock che riguarda l’attore, dinanzi la quale lui è rimasto senza parole.

Le parole di Pietro Delle Piane

Pietro Delle Piane ha raccontato a Domenica Live per quale motivo si è interrotta la relazione con Antonella Elia. L’ospite ci ha tenuto a precisare che a causare la rottura non è stato alcun tradimento, bensì alcuni comportamenti errati assunti dall’attore. Quest’ultimo ha detto di aver compiuto gesti e detto parole poco garbati nei confronti della sua donna. Nello specifico, sembrerebbe che le abbia gridato contro delle frasi molto brutte. Barbara, però, ha detto che le sembra un po’ strano che per in diverbio una donna decida addirittura di chiudere una relazione, pertanto, a suo avviso c’è qualcosa sotto. Lui non ha confermato e neppure smentito.

Il protagonista ha detto che non si reputa single in quanto tra i due non c’è mai stato un confronto faccia a faccia. Pietro ha ammesso di essere profondamente disperato e dispiaciuto per la decisione presa da Antonella, per questo l’ha esortata ad avere un chiarimento con lui. Delle Piane, poi, ha anche detto che i due non si parlano da settimane. In seguito, la D’Urso ha mostrato il contenuto di una busta shock che lo riguarda.

L’arrivo della polizia a casa di Antonella Elia

Una persona ha dichiarato di essere in possesso di alcuni video in cui Pietro Delle Piane sembrerebbe essere stato cacciato di casa di Antonella Elia dalla polizia. Lui ha spiegato la cosa dicendo che, durante una lite con la sua donna, gli è caduto il telefono per aria. Automaticamente, il dispositivo sembrerebbe essere andato in SOS chiamando autonomamente la polizia. (Clicca qui per il video)

La conduttrice ha stretto a credere a tale versione dei fatti, pertanto, ha chiesto come sia possibile tutto ciò. Lui, allora, ha cominciato ad arrampicarsi sugli specchi ed ha confessato di essere stato lui a dare l’indirizzo di casa alla polizia. Una volta arrivate le forze dell’ordine, poi, Antonella avrebbe chiesto loro di allontanare il suo compagno dalla sua abitazione.