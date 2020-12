Perché Uomini e Donne oggi non va in onda? La decisione Mediaset

Nuovo cambio di programmazione: Uomini e Donne non va in onda

Ennesimo cambio di palinsesto in casa Mediaset. Infatti, nell’ultima settimana I vertici del Biscione hanno modificato la programmazione della prima serata di Canale 5. Dopo solo sette giorni di stop è arrivato il raddoppio del Grande Fratello Vip 5 e il trasferimento di All Together Now di Michelle Hunziker al sabato lasciando il mercoledì sera alla fiction Il silenzio dell’acqua. Ma le novità non sono terminate qui.

Infatti ci sono dei cambiamenti anche per il dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Cosa accadrà? Come riportato dai siti autorevoli, il programma con Trono classico e over non andrà in onda lunedì 7 e martedì 8 dicembre 2020. La storica trasmissione targata Fascino tornerà regolarmente mercoledì 9 dicembre sempre alle 14.45. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa accadrà nei prossimi due giorni.

Al posto di Uomini e Donne dei film di Natale

Il cambiamento di palinsesto prevede la sospensione di Uomini e Donne per l’Immacolata Concezione e il giorno precedente. Ma al posto del dating show di Maria De Filippi cosa andrà in onda su Canale 5? Stando alla guitar tv, lunedì 7 e martedì 8 dicembre 2020 il programma col Trono classico e over verrà sostituito con i film a tema natalizio.

Nello specifico, oggi pomeriggio verrà trasmesso in prima tv assoluta la pellicola ‘Christmas at the Palace’. Mentre domani, sempre alle 14.45 spazio al film ‘Il destino sotto l’albero’. Tranquilli, i protagonisti di Uomini e Donne Torneranno regolarmente da mercoledì 9 dicembre 2020, subito dopo il ponte. In quell’occasione vedremo le avventure di Gemma Galgani e il suo nuovo spasimante Maurizio.

Il grande successo del dating show di Maria De Filippi

E a proposito di Gemma Galgani, proprio in un appuntamento di Uomini e Donne andato in onda la settimana scorsa con Gemma Galgani protagonista è stata vista da oltre 3 milioni di telespettatori con il 22.64% di share. La nuova formula che Maria De Filippi ha adottato lo scorso settembre sembra piacere al numeroso pubblico di Canale 5.

Ricordiamo, infatti, che nella 25esima stagione del dating show il Trono classico è stato accorpato al parterre senior. Inoltre, la padrona di casa ha deciso di modificare lo studio 6 dell’Elios in Roma in modo da ospitare contemporaneamente tronisti e corteggiatori, ma anche dame e cavalieri.