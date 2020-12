Elisabetta Gregoraci svela cosa è accaduto con Pierpaolo al Cucurio: “Abbiamo fatto l’amore”

Elisabetta Gregoraci ironizza su quanto accaduto al Cucurio

Venerdì scorso Elisabetta Gregoraci ha comunicato ad Alfo Signorini la sua intenzione di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 5. Nonostante i vari tentativi da parte del conduttore di farla rimanere, la soubrette calabrese è stata irremovibile. Per questo motivo il direttore del settimanale Chi le ha proposto di rimanere fino a lunedì e passare un giorno al Cucurio insieme a Pierpaolo Pretelli.

La 40enne ha accettato e domenica, mentre era ancora in quell’angolo della casa, Tommaso Zorzi le ha fatto qualche domanda scomoda. A quel punto l’ex moglie di Flavio Briatore ha risposto dicendo di aver consumato con l’ex Velino di Striscia la Notizia.

Elisabetta e Pierpaolo hanno fatto l’amore?

Senza giri di parole Tommaso Zorzi ha chiesto ad Elisabetta Gregoraci cosa è successo tra lei e Pierpaolo all’interno del Cucurio. La 40enne calabrese ha risposto così: “Abbiamo fatto colazione prima. Se abbiamo limonato? Amore abbiamo fatto l’amore però non volevo dirlo perché doveva essere una clip di domani. La sua vicinanza a me non l’ha fatto dormire”.

Ovviamente quella della conduttrice di Battiti Live era solo una battuta e difficilmente una cosa del genere potrà accadere al di fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 5. (Continua dopo il video)

Tommaso:‘Il pacco di Pier è come ce lo immaginavamo?!’ 😂😂 #gregorelli #gfvip pic.twitter.com/u9NNvxImYv — 𝕘 𝕚 𝕦 𝕝 𝕚 𝕒 💜 (@giul91) December 6, 2020

I due gieffini hanno l’ultimo confronto

Uscita dal Cucurio, Elisabetta Gregoraci ha confidato a Pierpaolo Pretelli, che venerdì ha rivisto il fratello Giulio, di essere molto felice di non aver abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 5 venerdì scorso. “Sono proprio contenta di aver fatto questo Cucurio con te, perché ci ha riavvicinati in maniera forte. Sono più tranquilla. Vado via più serena. Il fatto che non abbiamo nessun tipo di astio, di rancore, che ci vogliamo un sacco di bene. Per me questa è la cosa più importante”, ha asserito la soubrette calabrese.

Quest’ultima, inoltre, ha detto che Alfonso Signorini ci aveva visto lungo e aveva ragione. La 40enne è molto felice di aver trascorso delle ore sola con l’ex Velino, infatti ora è più serena e contenta. “Me ne vado via serena sotto questo punto di vista. Davvero ci ha fatto bene, è stato bello passare con te l’ultima giornata. Si chiude un capitolo nel modo forse più giusto. Alla luce di tutto sono contenta di essere rimasta ancora un po’ come mi ha chiesto Alfonso e posso dire di aver fatto la scelta più giusta. Era giusto così ed esco più rilassata”, ha concluso l’ex moglie di Flavio Briatore.