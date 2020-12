Cristian Imparato contro Tommaso Zorzi: la vera dell’antipatia tra i due influencer (VIDEO)

Cristian Imparato non sopporta Zorzi

Cristian Imparato e Tommaso Zorzi hanno in comune il fatto che entrambi hanno calcato la porta rossa della casa del Grande Fratello. Il cantante palermitano di recente ha rilasciato una lunga intervista su White Radio. In quell’occasione il ragazzo ha commentato i concorrenti dell’attuale edizione della versione vip.

Arrivato il turno del rampollo meneghino, il vincitore di Io Canto ha confessato di non avere nessuna simpatia per l’ex fidanzato di Iconize. “Lui è un personaggio molto amato anche se personalmente a me non sta simpatico perché abbiamo avuto delle cose in passato non carine. É amato, risulta simpatico tralasciando quello che è successo tra me e lui”, ha affermato Imparato. Ma da dove nasce questa antipatia?

Zorzi e le frecciate velenose ad Imparato

Qualche settimana fa, ospite a Pomeriggio Cinque, Cristian Imparato aveva attaccato duramente Tommaso Zorzi parlando anche in parte dei loro vecchi scontri. Ma cosa è accaduto realmente tra i due influencer?

Un po’ di mesi fa, prima che scoppiasse la pandemia, il rampollo meneghino ha condiviso una Storia sul suo profilo Instagram in cui ha indirizzato una frecciatina velenosa al cantante palermitano che da circa un anno si è trasferito in Piemonte per amore. “Ragazzi non mi dite ‘che bono che sei‘ perché ho una ring light puntata addosso alla massima potenza ed un filtro che renderebbe bono anche Cristian Imparato“, ha detto il concorrente del Grande Fratello Vip 5. (Continua dopo il video)

Tommaso Zorzi che la tocca PIANISSIMO su Cristian Imparato pic.twitter.com/iZq9AFypr4 — Webboh (@webbohit) February 24, 2020

Il botta e risposta tra i due influencer

Le dichiarazioni di Tommaso Zorzi non sono piaciute per nulla a Cristian Imparato che non è rimasto a guardare. Infatti, con una serie di Stories su Instagram, il cantante palermitano ha detto: “Tommaso questo è un livello di bellezza dove tu purtroppo non arriverai mai, capisci?” Per quanto riguarda la questione di Tommaso che carinamente fa il bullo su Instagram, offendendomi, dicendomi che sono brutto e tutto quanto (tra l’altro detto da lui, che abbiamo Johnny Depp no? Ai miei occhi comunque Tommaso non è un bel ragazzo, però può piacere come no, ma darmi del brutto a me, caro Tommaso, va beh, stiamo fuori da ogni riga. Zorzi che mi dà del cess0 non si può sentire”.

Poi il vincitore di Io Canto gli ha ricordato che all’epoca del Grande Fratello lui pesava dieci chili in meno a causa della sua malattia. Ma l’attuale gieffino ha chiuso la diatriba in questo modo: “‘Purtroppo non arriverai mai a questo livello’ dici? Più che purtroppo direi meno male“.