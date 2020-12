La reazione di Francesco Oppini dopo la dichiarazione d’amore di Tommaso Zorzi (FOTO)

Tommaso Zorzi innamorato di Francesco Oppini

Qualche giorno fa Tommaso Zorzi ha ammesso di essersi innamorato di Francesco Oppini. Il rampollo meneghino ha aspettato che il figlio di Alba Parietti lasciasse la casa più spiata d’Italia prima di svelare i suoi veri sentimenti. Appartandosi con Stefania Orlando, il 25enne ha dichiarato di essersi reso conto di provare un forte sentimento per l’imprenditore piemontese.

Un amore che gli altri concorrenti del reality show di Canale 5 avevano già intuito. Attraverso Instagram è arrivata anche la reazione indiretta del diretto interessato che, appresi i sentimenti di Zorzi nei suoi confronti, ha preso in prestito un commento trovato sui vari social network per sdrammatizzare il momento. Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

La replica di Francesco Oppini

Attraverso una Storia sul suo profilo Instagram, Francesco Oppini ha scritto: “Tommy non lo biasimo. In fondo, siamo un po’ tutte innamorate di Francesco”. La prima reazione del figlio di Alba Parietti dopo essere venuto a conoscenza che Zorzi ha perso la testa per lui.

Per il momento, l’imprenditore piemontese ha preferito non addentrarsi oltre nella vicenda. Probabilmente al ragazzo verrà data la possibilità di incontrare il rampollo meneghino nella Casa del Grande Fratello Vip 5 prima che il reality show di Canale 5 finisca. (Continua dopo la foto)

Tommaso Zorzi si è aperto grazie a Cristiano Malgioglio

Giorni fa, Tommaso Zorzi ha rivelato a Stefania Orlando di essersi innamorato di Francesco Oppini. Ricordiamo che quest’ultimo ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 5 venerdì scorso. Il rampollo meneghino inizialmente ha parlato con Cristiano Malgioglio che gli ha espressamente chiesto se fosse innamorato del figlio di Alba Parietti. Messo con le spalle al muro, l’influencer non ha voluto mentire confermando i suoi sentimenti per l’ex gieffino.

“Si intuiva ma non l’ho mai detto per rispetto”, ha detto l’ex conduttrice Rai. “Ieri ho fatto un confessionale di un’ora su questo, quindi uscirà”, ha aggiunto detto Zorzi consapevole che il suo amore non può essere ricambiato. Infatti Francesco è felicemente fidanzato da anni con una ragazza e proprio per rivedere quest’ultima ha deciso di rinunciare al gioco. I due non si vedevano da circa tre mesi, oltre al periodo di lontananza dovuta alla quarantena.