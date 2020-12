Tommaso Zorzi scopre che Giacomo Urtis ha una cotta per lui: la reazione imprevista dell’influencer

Giacomo Urtis ha confessato giorni fa nella Casa del Grande Fratello Vip di avere una cotta per Tommaso Zorzi. Quest’ultimo l’ha scoperto ed ecco la sua reazione.

GF Vip: Giacomo Urtis ha una cotta per Tommaso Zorzi, lui lo scopre

Qualche giorno fa vi avevamo raccontato che Giacomo Urtis da ospite della quinta edizione del Grande Fratello Vip sarebbe diventato un nuovo concorrente ufficiale. Infatti, venerdì scorso Alfonso Signorini ha dato questa comunicazione in diretta. Ma il chirurgo dei vip oltre ad aver portato nuova energia e nuovi gossip nella Casa, ha anche sorpreso un po’ tutti con una dichiarazione inaspettata.

Parlando con Selvaggia Roma ha confessato di essersi preso una cotta per Tommaso Zorzi. È consapevole che Tommaso è molto legato a Francesco Oppini, ma con la sua uscita Giacomo spera di vedere qualche cambiamento tra loro. Questa cosa è circolata tra i concorrenti. Selvaggia l’ha detto a Dayane Mello e a Giulia Salemi, poi le ragazze hanno deciso di dirlo proprio a Tommaso Zorzi.

La reazione di Tommaso Zorzi

Selvaggia Roma e Giulia Salemi hanno detto a Tommaso Zorzi che Giacomo Urtis nutre un interesse particolare nei suoi confronti. Le ragazze hanno confessato che il chirurgo ha detto di essere rimasto sorpreso da questa cosa, ma che le carezze di Tommaso gli sono piaciute e gli hanno fatto effetto. Che adesso che Francesco non c’è spera di avere qualche possibilità con lui. Poi Giulia e Selvaggia hanno incoraggiato Tommaso a dargli questa possibilità.

Ebbene, la reazione di Tommaso non si è fatta attendere. L’influencer ne è rimasto sconvolto. Ha iniziato a ridere dicendo che era una risata per nervosismo e sorpresa. Lui conosce Urtis da tanti anni e tra loro non c’è mai stato nulla. Certo, sempre una bella amicizia ma mai pensieri su altre cose. Poi Giacomo gli ha sempre presentato “dei tori”, uomini palestrati, grossi, come è possibile che adesso abbia preso una cotta per lui? Tommaso non ha saputo nemmeno dire se gli piace perchè è un suo amico e non lo ha mai visto sotto altri aspetti.

Insomma, Tommaso sembra essere scioccato da questa cosa e nel frattempo sta analizzando i suoi sentimenti per Francesco Oppini, del quale ha confessato di esserne innamorato. Ma che cosa succederà nelle prossime settimane nella Casa del Grande Fratello Vip?