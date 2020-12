Matilde Brandi, bloccata l’ospitata a Domenica Live per febbre: la showgirl spiega come sta (FOTO)

Nella puntata di ieri di Domenica Live sarebbe dovuta essere presente anche Matilde Brandi, ma la showgirl ha disertato a causa della febbre. La donna si sarebbe dovuta confrontare in un duro faccia a faccia con Franceska Pepe e sua madre.

La notizia relativa al malanno della protagonista, considerando i tempi che corrono, ha immediatamente sollevato un polverone non indifferente sul web. La domanda dei fan è stata una: Matilde ha il Coronavirus? Vediamo tutti i dettagli.

Matilde Brandi con la febbre

Tra Franceska Pepe e Matilde Brandi non scorre affatto buon sangue, per tale ragione nella puntata di ieri si sarebbero dovute affrontare a Domenica Live, ma la showgirl ha annunciato di avere la febbre. La conduttrice Barbara D’Urso ha informato i suoi telespettatori del problema e la Pepe non ha esitato a mostrare tutta la sua gioia nel non incontrare la rivale. Dopo poco, però, la D’Urso si è messa in collegamento con la showgirl, la quale ha spiegato cosa le sia accaduto. (Clicca qui per il video)

Domenica mattina, la donna si è svegliata con qualche linea di febbre. Pertanto, considerando i serrati controlli che vengono effettuati quotidianamente in Mediaset, la showgirl ha preferito non muoversi di casa. Ad ogni modo, durante il collegamento con il programma, l’ex concorrente del GF Vip non ha dato molte spiegazioni in merito alle sue reali condizioni di salute. Ulteriori aggiornamenti sono sopraggiunti in seguito, attraverso il profilo Instagram della diretta interessata.

Il chiarimento della showgirl

Dopo il collegamento con Domenica Live, Matilde Brandi ha spiegato come mai avesse la febbre. La donna ci ha tenuto a rassicurare tutti i suoi fan e le persone che le vogliono bene dicendo di stare bene. Nel post in questione, Matilde ha detto di aver avuto solo una linea di febbre, pertanto, il non andare presso gli studi Mediaset è stato solo per eccesso di zelo. La Brandi, inoltre, ha chiarito di avere solo un malanno di stagione, pertanto, ha rassicurato e ringraziato tutti coloro i quali si sono preoccupati per lei.

Stando a quanto trapelato, dunque, la protagonista non dovrebbe aver contratto il Coronavirus. Tuttavia, per scongiurare definitivamente ogni dubbio, sarebbe opportuno effettuare un tampone di riscontro, cosa che per il momento Matilde non ha annunciato di fare. Non ci resta che attendere per capire come si evolveranno le sue condizioni di salute.