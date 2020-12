Gabriel Garko: la sua verità sulla relazione con Manuela Arcuri

Manuela Arcuri aveva manifestato la sua perplessità nell’aver scoperto delle storie finte di Gabriel Garko perchè lei pensava di aver vissuto una storia vera con lui. Ecco la verità dell’attore.

Gabriel Garko e Manuela Arcuri insieme per finta?

Qualche tempo fa Gabriel Garko è uscito allo scoperto rivelando di aver indossato una maschera, di aver recitato per tanti anni anche fuori dal set. Infatti, lui è omosessuale e le storie più importanti vissute sotto i riflettori e sui giornali sono state finte.

Questo significa che lui e Eva Grimaldi, lui e Adua Del Vesco, lui e Serena Autieri non hanno mai avuto una relazione, ma un accordo nel fingere di stare insieme per pubblicità. Certo, lui doveva nascondere il fatto di essere gay convinto di non poter lavorare se fosse stato sincero su questo.

Queste rivelazioni hanno fatto molto scalpore e le persone ne hanno discusso tanto sui social e nei vari programmi televisivi. L’attenzione è stata rivolta anche a Manuela Arcuri, la quale ha vissuto una relazione con Gabriel Garko tanti anni fa ma per lei è diverso. Infatti, Manuela è intervenuta recentemente a Verissimo e ha confessato di essere rimasta sconvolta da queste storie finte. Lei ha vissuto una storia passionale e vera con Gabriel Garko ma a questo punto l’attrice si è chiesta: lui era sincero o l’ha solo usata?

La verità di Gabriel Garko

Gabriel Garko dopo aver confessato tutto e essersi liberato di questo peso aveva detto che non sarebbe più andato in televisione, ma ha fatto uno strappo alla regola per chiarire la situazione con Manuela Arcuri. L’attore è intervenuto domenica sera a Live – Non è la D’Urso e ha spiegato come sono andate davvero le cose.

Ha detto che non c’è stato nulla di finto con Manuela Arcuri. Lui ha avuto storie finte con Eva e Adua ma ha anche avuto altre storie vere che ha difeso dai paparazzi. Quelle le voleva tenere per lui. Manuela gli piaceva, si piacevano molto ed è stato tutto vero. Certo, lui aveva il suo dialogo interiore e poi è finita e lui ha iniziato la relazione con il suo compagno di molti anni. Insomma, Manuela può stare tranquilla, nessuna presa in giro. Voi che cosa ne pensate?