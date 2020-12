Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: parla Ariadna Romero, ex di Pierpaolo e madre di suo figlio

Ariadna Romero ha detto che cosa pensa di Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci. L’ha fatto con Barbara D’Urso ospite a Live – Non è la D’Urso. Ecco le sue parole.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: parla Ariadna Romero

Al Grande Fratello Vip è nato un rapporto particolare tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Lui ha dichiarato di nutrire un forte interesse nei confronti di Elisabetta ma lei, nonostante sia molto attratta e vicina a lui, ha detto che ha dei paletti e che dentro la Casa non vorrà mai avere una storia sentimentale.

Il loro rapporto è andato avanti tra alti e bassi, tra liti e gelosie ma anche avvicinamenti e momenti di tenerezza. La showgirl ha deciso di lasciare il reality per tornare dal figlio Nathan ma è rimasta qualche giorno in più per poter chiarire alcune cose con Pierpaolo da soli nel Cucurio. Per parlare di questa situazione domenica sera è intervenuta a Live – Non è la D’Urso Ariadna Romero. Lei è l’ex fidanzata di Piepaolo e anche madre di suo figlio Leonardo.

Ariadna: ‘Ho fatto il tifo per loro’

Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero si sono conosciuti nel 2015, tra loro c’è stata una passione e un amore folle che è sfociato nella nascita del piccolo Leonardo. Tuttavia, tre anni fa i due si sono lasciati e con il tempo hanno imparato ad andare d’accordo per il bene del loro bambino.

Certo, non è sempre stato così. Domenica sera a Live – Non è la D’Urso Ariadna Romero ha confessato che per lei non è stato sempre facile. Infatti, quando Pierpaolo è andato a Uomini e Donne per corteggiare Teresa Langella, lei ha vissuto un periodo molto difficile perchè vederlo con altre donne la faceva stare molto male. Adesso ha superato quella fase e vuole solamente la felicità del suo ex compagno.

A questo proposito ha parlato del legame tra Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. Ariadna ha detto di vedere Elisabetta come una donna ma soprattutto una mamma e per lei adesso la priorità è capire chi sarà al fianco di Pierpaolo per sapere con chi dovrà stare suo figlio. Secondo lei all’inizio Pierpaolo era molto preso, tanto che anche lei faceva il tifo per la coppia. Poi qualcosa è cambiato, lui sembra più distaccato. Ad ogni modo, Elisabetta le piace molto e comprende le sue scelte avendo anche lei un bambino.