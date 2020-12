GF Vip, Selvaggia Roma scatena il caos con una frase: “Qualcuno che mi violenterà…” in casa cala il gelo (VIDEO)

In queste ore, Selvaggia Roma si è resa protagonista di una frase alquanto infelice nella casa del GF Vip. L’infuencer, durante una chiacchierata con Andrea Zelletta, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, ha tirato in ballo un argomento estremamente delicato, che ha fatto calare il gelo nella casa.

Nello specifico, la concorrente ha detto di voler essere violentata da un uomo. Il suo tono era chiaramente ironico, ad ogni modo, nessuno ha colto la sua ilarità, anzi. Andrea si è addirittura innervosito esortando la donna a non adoperare certi termini.

La frase infelice di Selvaggia Roma

Selvaggia Roma è tra i personaggi più esuberanti del GF Vip. L’influencer è entrata secondariamente nel reality show e lo ha fatto a gamba tesa. Spesso, infatti, si è resa protagonista di frasi forti e discussioni con alcuni concorrenti. Ieri sera, durante una chiacchierata conviviale, la dama ha salutato i suoi coinquilini dicendo di voler andare a dormire in quanto ad attenderla c’era un uomo favoloso che l’avrebbe violentata. La scelta dei termini adoperati dalla donna, però, non sono stati graditi, né all’interno né all’esterno della casa.

I coinquilini sono rimasti di sasso. Rosalinda e Dayane si sono guardate esterrefatte con fare nauseato. Andrea, invece, ha deciso di rompere il ghiaccio spiegando alla coinquilina di aver davvero esagerato. Il giovane, infatti, ha detto che bisognerebbe prestare maggiore attenzione nell’utilizzo di certe parole. Dopo la tirata d’orecchie, Selvaggia ha provato a giustificarsi. (Continua dopo il video)

La reazione dei coinquilini del GF Vip

La donna ha detto di aver adoperato quella frase in modo ironico e in senso buono. Le coinquiline, però, non sono sembrate affatto in linea con il suo pensiero, sta di fatto che la protagonista ha lasciato il salone nel gelo più totale. Giulia Salemi, dal canto suo, ha provato a canticchiare e a smorzare i toni cercando di deviare l’argomento. A rincarare la dose su quanto accaduto, però, ci ha pensato Andrea, il quale ha continuato a ripetere che la frase pronunciata da Selvaggia Roma, in un contesto quale il GF Vip, fosse davvero inopportuna.

Anche sul web gli utenti non hanno affatto apprezzato le parole della concorrente. Considerando la delicatezza dell’argomento c’è chi, addirittura, ha avanzato la pretesa che la ragazza venga resa protagonista di un provvedimento disciplinare. Non ci resta che attendere per capire se questo accadrà oppure no.