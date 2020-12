Ficarra e Picone, addio a Striscia la Notizia: il vero motivo (FOTO)

Perché Ficarra e Picone hanno lasciato Striscia?

Qualche giorno fa, attraverso i loro canali social Ficarra e Picone hanno fatto un annuncio che ha lasciato basiti i numerosi telespettatori di Striscia la Notizia. Ebbene sì, dopo 15 stagioni i due comici palermitani hanno deciso di lasciare la conduzione dello storico tg satirico di Antonio Ricci.

Sabato scorso entrambi hanno salutato il pubblico della rete ammiraglia Mediaset senza svelare il motivo del loro addio. In questa ultima settimana sono girate numerose voci circa questo loro abbandono improvviso, addirittura si è parlato di complotti. Per evitare il diffondersi di informazioni false, ora sono stati i diretti interessati ha svelare la cera ragione.

Le supposizioni dei telespettatori

Stando a persone vicine a Striscia la Notizia, la rottura tra Ficarra e Picone è il padron del tg satirico Antonio Ricci sarebbe stata indolore. In questi giorni, però, sul web si è parlato di numerosi retroscena, che al momento non erano stati smentiti o confermati da entrambe le parti. Ma cosa è accaduto realmente?

“La puntata finisce qui. Noi, Picone, abbiamo finito. È la nostra ultima serata e andiamo a salutiamo il pubblico come siamo abituati a fare”, hanno detto i due attori siciliani prima di congedarsi al pubblico di Canale 5. Secondo i telespettatori però, il saluto finale di Salvo e Valentino sarebbe stato un po’ freddo, con un pizzico di polemica. Ricordiamo che dal 7 dicembre 2020 dietro il famoso bancone sono tornati Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Ficarra e Picone svelano il motivo dell’addio a Striscia

Dopo il loro annuncio in molti hanno e sospettato che dietro il loro addio a Striscia la Notizia ci fosse la mano dei dirigenti Mediaset. Il motivo? Per via delle affermazioni che la coppia ha fatto contro il Grande Fratello Vip. Per evitare disinformazione, i diretti interessati hanno svelato il vero motivo su Facebook. Secondo molti è stato un saluto un po’ freddo, con una punta di polemica. Al loro posto tornerà la coppia storica del tg satirico, ovvero Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Ma cosa è successo veramente?

“Ciao a tutti. Il nostro ‘addio’ a Striscia ha avuto un impatto mediatico che non ci aspettavamo. In tantissimi ci avete riempito di affetto, e di questo vi ringraziamo. Sentiamo però l’esigenza di dirvi che sui social e su molti giornali si stanno avanzando una serie di ipotesi per spiegare il motivo della nostra scelta. Alcuni dicono che avremmo avuto da ridire sul palinsesto Mediaset, altri che siamo in aperta polemica col Grande Fratello, altri ancora che siamo vittime di fantomatici poteri forti, ecc.”, si legge sul noto social. I due hanno affermato che non è nulla di tutto questo. In pratica hanno solo voglia di rimescolare le carte e hanno tanti sogni da realizzare. Ecco il post in questione: