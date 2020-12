Il Paradiso delle signore anticipazioni 9 dicembre: una decisione del giudice stravolge la famiglia Conti

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 9 dicembre del Paradiso delle signore rivelano che la famiglia Conti si troverà ad affrontare una situazione parecchio difficile. Il giudice Cimatti, infatti, si pronuncerà nuovamente in merito al destino di Pietro.

Vittorio, dal canto suo, avanzerà una proposta inaspettata a Beatrice, che lascerà di sorpresa la cognata. Marcello, invece, sarà sempre più preoccupato in quanto il Mantovano sta mostrando fin troppo interesse per Roberta. Laura e Salvatore avranno uno screzio.

Anticipazioni 9 dicembre: la proposta di Vittorio

Nella puntata del 9 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Laura scoprirà che Salvatore non sta rispettando i patti presi in Caffetteria. Il giovane Amato aveva il compito di reclutare una nuova cameriera che sostituisse Marcello, tuttavia, deciderà di mettersi alla ricerca di un cameriere uomo. Questo farà sorgere dei diverbi tra i due protagonisti. In casa Conti, invece, ci sarà una nuova decisione del giudice Cimatti che comprometterà drasticamente l’equilibrio di tutta la famiglia.

In particolar modo, verrà emanata una nuova sentenza che decreterà nuove disposizioni sul futuro di Pietro. Il giovane si è ambientato perfettamente al grande magazzino grazie soprattutto all’aiuto di Armando e Rocco. Per tale motivo, è probabile che il ragazzo chieda di continuare a lavorare lì anche dopo la scuola. Ad ogni modo, Vittorio spiazzerà sua cognata e le chiederà se la donna vuole trasferirsi a casa sua. Cosa deciderà di fare Beatrice? Accetterà la proposta?

Roberta in pericolo al Paradiso delle signore?

Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 9 dicembre, vedremo che verrà decretata anche la vincitrice del concorso chiamato La prima della Scala. Su di un altro versante, invece, Armando intuirà che la sua compagna gli stia organizzando una sorpresa per riuscire a comprargli una nuova bicicletta. In virtù di questo, il capo magazziniere si convincerà sempre di più del fatto che dovrà parlare con Rocco e Salvatore.

I due ragazzi, infatti, devono essere assolutamente messi al corrente dei sentimenti che intercorrono tra lui e Agnese. Marcello, dal canto suo, sarà estremamente preoccupato per Roberta. Il mantovano ha scoperto la natura del legame che vincola i due giovani e comincerà a ronzare pericolosamente attorno alla Pellegrino. Barbieri, dunque, comincerà a credere che il malintenzionato stia progettando una vendetta contro di lui che vede come protagonista proprio la giovane fanciulla. Quest’ultima continuerà ad essere ignara di tutto.