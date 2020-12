Oroscopo 8 dicembre 2020: decisioni da prendere per i Leone, intoppi per Scorpione

L’Oroscopo dell’8 dicembre esorta i Leone a prendere una decisione in amore. I nati sotto il segno dello Scorpione, invece, potrebbero affrontare degli imprevisti, non dateci troppo peso

Previsioni 8 dicembre da Ariete a Vergine

Ariete. I nati sotto questo segno si sentono particolarmente sicuri si sé e capaci di affrontare ogni situazione in totale autonomia. Cercate, però, di non peccare troppo di presunzione. Non tutto può essere sotto il vostro controllo, pertanto, chiedere aiuto non è segno di debolezza.

Toro. Evitate di nascondervi dietro un dito. Questo è il momento delle occasioni e dei tentativi. Non abbiate paura di rischiare e di fallire, specie in amore. Da punto di vista professionale, invece, è opportuno essere un po’ più cauti e lungimiranti. Aprite i vostri orizzonti.

Gemelli. L’Oroscopo dell’8 dicembre vi esorta a dare importanza alle nuove conoscenze. Le storie che nasceranno in questo periodo hanno buone opportunità di diventare importanti. Non siate timidi e timorosi. Ricordate che nella vita chi non risica non rosica, pertanto, datevi da fare.

Cancro. Giornata un po’ impegnativa per quanto riguarda il lavoro. Oggi potrebbero sorgere degli imprevisti che vi renderanno particolarmente agitati. Cercate di non perdere la calma e, soprattutto, la concentrazione. Dal punto di vista sentimentale, invece, rimandate i chiarimenti di qualche giorno.

Leone. Momento un po’ agitato per quanto riguarda il lavoro. Oggi potrebbero sorgere delle divergenze tra colleghi, pertanto, cercate di mantenere la calma e di evitare di esporvi troppo. In amore continuate ad avere dei dubbi. Se non siete più sicuri dei vostri sentimenti è inutile trascinare delle relazioni.

Vergine. Oggi siete un po’ troppo suscettibili. Cercate di non dare troppo peso alle opinioni altrui e di prendere le situazioni che si presenteranno sul vostro cammino con diplomazia. Se sorgeranno delle incomprensioni, cercate di essere razionali e di contare fino a mille prima di dare risposte alterate.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Questa non è la giornata giusta per esporvi troppo sul lavoro. Siete un po’ nervosi e questo potrebbe rendere anche l’idea più brillante un vero fiasco. Per tale motivo, meglio rimandare le questioni importanti. In amore potrebbero sopraggiungere dei problemi se siete vincolati ad un rapporto già complicato.

Scorpione. Se oggi ci sarà qualche intoppo che stravolgerà i vostri piani, cercate di non dargli troppa importanza. Concentratevi sui vostri obiettivi e non pensate ad altro. In amore è necessario ritagliarsi qualche momento in più da trascorrere in compagnia del partner.

Sagittario. La giornata odierna sarà un po’ pesante in quanto vi troverete a fare i conti con due parti opposte della vostra personalità. Da un lato, si farà sentire la parte più visibile e razionale del vostro io. Dall’altro lato, però, ci sarà una certa incidenza del vostro io più irrazionale, che farà di tutto per stravolgere i vostri piani. Siate cauti.

Capricorno. L’Oroscopo dell’8 dicembre vi esorta ad aprire bene gli occhi per quanto riguarda il lavoro. Chi è alla ricerca potrebbe trovarsi dinanzi delle ottime opportunità, non lasciatevele scappare. Dal punto di vista sentimentale, invece, è opportuno fare un po’ di chiarezza e abbassare qualche barriera di troppo.

Acquario. Giornata un po’ agitata per i nati sotto questo segno. Evitate di far ricadere sul partner e sulle persone a voi care i vostri malumori. In questo periodo sentite di avere troppi pensieri per la testa e responsabilità a cui adempiere. Tirate un sospiro di sollievo e capacitatevi del fatto che non potete gestire tutto.

Pesci. In questo periodo siete particolarmente pigri e fuori forma. Farete un po’ di fatica a rispettare i ritmi lavorativi, specie se sono incalzanti. Sentite il bisogno di una pausa, anche se la settimana è appena cominciata. Evitate di affaticarvi troppo e riducete le azioni solo al necessario, almeno per questa giornata.