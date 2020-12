Uomini e Donne spoiler oggi: proposta indecente di Gemma, Valentina a letto con due cavalieri

Dopo la piccola pausa per il ponte dell’Immacolata, Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 9 dicembre, con una puntata davvero esilarante. In tale occasione, sarà trasmesso un confronto molto acceso tra Valentina e Maurizio, durante il quale spunteranno delle rivelazioni inaspettate sulla dama.

Gli spoiler del Vicolo della news svelano che la donna pare abbia avuto dei rapporti intimi con due uomini del parterre. Inoltre, sembrerebbe anche che sia uscita con Maurizio solo per rimanere il più a lungo possibile seduta al centro dello studio.

La proposta indecente di Gemma a Maurizio a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che la conduttrice partirà da Gemma Galgani, la quale si accomoderà al centro dello studio. La dama dirà di continuare la conoscenza di Maurizio, con il quale sembra trovarsi sempre meglio. I due, inoltre, hanno trascorso un’esterna molto particolare. La dama ha fatto al suo cavaliere un invito un po’ spinto, in quanto gli ha chiesto di andare a casa sua per cenare insieme. L’uomo, però, non ha colto il fatto che la sua interlocutrice avesse voglia di trascorrere del tempo con lui in intimità, pertanto, l’ha portata a cena fuori.

Nonostante il fraintendimento, però, i due si sono trovati molto bene. In studio, naturalmente, non mancheranno le battute e i continui interventi di Tina Cipollari. Ad un certo punto, poi, interverrà Valentina, la quale dirà a Gemma che Maurizio ha sempre parlato male di lei. Il cavaliere andrà su tutte le furie e darà della bugiarda alla sua interlocutrice.

Oggi Valentina sarà nel caos

La discussione, però, prenderà una piega inaspettata. Ad un certo punto, infatti, salteranno fuori gli screenshot di una conversazione intercorsa tra Valentina e Costantino, in cui la dama esortava il cavaliere a mentire alla redazione. La donna gli avrebbe chiesto di non rivelare di essere stati a letto insieme. Nel corso del dibattito, poi, verrà fuori anche che Valentina avrebbe avuto dei rapporti intimi anche con Nicola, assente in studio a causa del Covid.

Stando a quanto emergerà nella puntata di oggi di Uomini e Donne, pare che i due fossero d’accordo per lasciare la trasmissione insieme una volta che lui sarebbe guarito. Questo, dunque, dimostrerà il fatto che la donna abbia deciso di uscire con Maurizio solo per allungare i suoi tempi di permanenza in studio e per far parlare di sé.