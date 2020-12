Flavio Insinna sospeso su Rai 1? Tutta la verità su L’eredità

Flavio Insinna sospeso su Rai 1? Nella giornata odierna, lunedì 7 dicembre, non è prevista la messa in onda del gioco a premi L’eredità. Il quiz show di Rai 1, sta riscuotendo un grandissimo successo di ascolti. I motivi sono svariati, la grande longevità e la grande fidelizzazione assunta dalla trasmissione dei suoi quasi 20 anni di esistenza, l’assenza di concorrenza ed il grande talento del campione Massimo Cannoletta.

Perchè Rai 1 non ha più concorrenza nel preserale? Semplice, il programma Caduta Libera, competitor de L’eredità, è in onda in replica. Il motivo è dovuto al fatto che Gerry Scotti non ha più potuto registrare ulteriori puntate del game show, in quanto è stato malato di Covid-19. In queste ultime puntate dal game show di Rai 1 abbiamo potuto assistere alle grandi performance del campione Massimo Cannoletta che ha vinto, in totale, più di 250.000 euro.

Massimo Cannoletta: chi è il campione dei record

Da circa un mese, a L’eredità, c’è tra i concorrenti Massimo Cannoletta, il quale ha subito fatto parlare di sè per il suo grande talento nel rispondere alle domande lette dal conduttore Flavio Insinna. Cannoletta svolge un mestiere che lo ha fatto girare per il mondo: infatti, è stato direttore artistico di diverse navi da crociera.

Inoltre, ha già partecipato a L’eredità nei primi anni 2000. All’epoca il conduttore del gioco non era Insinna, bensì Amadeus, ma venne eliminato subito in quanto sbagliò una domanda. A causa della pandemia da Covid-19, Massimo ha dovuto interrompere la sua professione e, così, ha pensato di ritornare dopo più di 10 anni dall’ultima presenza, al quiz di Rai 1. Una nuova esperienza, per Massimo, che si è rivelata certamente molto più fortunata al punto da vincere più di 250.000 euro. Pertanto, una brutta notizia è stata diffusa: il quiz di Flavio Insinna è stato sospeso su Rai 1.

L’eredità non va in onda, ecco il motivo

Flavio Insinna sospeso su Rai 1, infatti nella giornata di lunedì 7 novembre L’eredità non andrà in onda. Il motivo è dovuto alla messa in onda, sempre su Rai 1, del programma “A Riveder le Stelle” che si svolgerà al teatro La Scala di Milano.

Dunque, i cinque milioni di spettatori fedeli al quiz condotto da Flavio Insinna, non potranno assistere al game show. La buona notizia, però, è che L’eredità tornerà in onda a partire da domani, martedì 8 dicembre, dove potremmo assistere a nuove imprese di Massimo Cannoletta.