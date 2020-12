Gabriel Garko e Manuela Arcuri hanno mentito a Live non è la D’Urso? Spuntano indizi compromettenti

Nella puntata di domenica 6 dicembre di Live non è la d’Urso è andato in onda il tanto atteso confronto tra Manuela Arcuri e Gabriel Garko. I due hanno finalmente raccontato la loro verità in merito alla storia d’amore che le ha uniti in passato.

Entrambi hanno confermato che il loro rapporto non fosse stato studiato a tavolino, ma fosse uno storia reale a tutti gli effetti. Nonostante questo chiarimento, però, sul web sono spuntati dei retroscena che sembrano dipingere un quadro nettamente diverso.

La verità di Gabriel Garko e Manuela Arcuri

In queste ore, sui social si sta molto parlando del confronto tra Manuela Arcuri e Gabriel Garko nel salotto di Barbara D’Urso. La donna ha esordito dicendo di essere rimasta molto male per alcune dichiarazioni fatte dal suo ex. Quest’ultimo, infatti, aveva lasciato intendere che il rapporto con la donna fosse stato inscenato a tavolino. Manuela, però, ha sempre ribadito fermamente di essere stata davvero innamorata dell’attore, pertanto, sarebbe rimasta malissimo se avesse scoperto di essere stata presa in giro.

Quando Gabriel è entrato in studio, ha confermato la versione dei fatti della donna. Tuttavia, l’attore è stato molto vago nel parlare del suo orientamento sessuale. La conduttrice, infatti, ha chiesto al suo interlocutore come mai avesse provato un sentimento reale per una donna quando il suo orientamento lo conduce verso altri soggetti. Ebbene, di nascita di parole, l’ospite è sembrato un po’ in imbarazzo ed ha cercato di deviare l’argomento. (Clicca qui per il video)

I dubbi sulla versione dei fatti dei due attori

Dopo il confronto con Manuela Arcuri, poi, Gabriel Garko ha pubblicato un post sui social. Molti utenti, quindi, hanno approfittato di questo contenuto per muovere delle critiche contro i due protagonisti. In molti non hanno creduto alla loro versione dei fatti. A confermare ulteriormente questi sospetti ci ha pensato Lory Del Santo. In una precedente intervista a Mattino 5, la showgirl aveva rivelato una confidenza che la Arcuri le aveva fatto in un autogrill diverso tempo fa.

Manuela avrebbe detto alla sua interlocutrice che Gabriel si sentiva fortemente inibito da lei in quanto la reputava un po’ “tanta”. Questo indizio, sommato all’ambigua performance a cui hanno dato luogo i due protagonisti a Live non è la D’Urso, non sta facendo altro che acuire i sospetti sulla vicenda. Anche su Twitter ci sono molte persone che stentano a credere alle parole dei due attori.