Polemiche per la frase di Cristiano Malgioglio a Zorzi: “Noi gay siamo destinati a rimanere soli”

Il paroliere siculo nella bufera: il motivo

La settimana scorsa la quinta edizione del Grande Fratello Vip si è arricchita della presenza di Cristiano Malgioglio. Ricordiamo che il paroliere catanese conosce bene la casa di Cinecittà visto che vi è stato due volte concorrente, una volta ospite e anche un paio di volte opinionista.

Senza ombra di dubbio il cantautore siciliano ha una personalità molte forte e che, come nuovo inquilini, sarà anche un avversario temibile per gli altri concorrenti. Lunedì sera, infatti, Alfonso Signorini ha annunciato l’ufficialità della permanenza del siculo come concorrente nel reality show di Canale 5. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nell’appartamento più spiato d’Italia.

Il discorso di Cristiano Malgioglio a Tommaso Zorzi non piace al web

Nelle ultime ore, però, Cristiano Malgioglio è finito al centro di una grossa polemica scoppiata sul web. Ma per quale motivo gli internauti si sono scagliati contro il cantautore? La ragione sarebbe legata al discorso che quest’ultimo ha fatto a Tommaso Zorzi dopo che il rampollo aveva rivelato di essere innamorato di Francesco Oppini.

Il professionista catanese, infatti, ha detto: “Purtroppo, amore, ricordati che noi siamo sempre destinati a restare soli. Tu t’innamori, t’innamori…Perché non vanno mai d’accordo le vere coppie, quelle tra uomo e donna, figurati noi. Purtroppo è così, non c’è niente. E’ un segno, purtroppo è un segno”.

La rabbia del popolo del web e di persone vicine a Tommaso Zorzi

Le affermazioni fatte da Cristiano Malgioglio non avrebbero fatto arrabbiare solo il popolo del web, ma anche quella di colui che gestisce i canali social di Tommaso Zorzi. Infatti, su tali profili è cdtato scritto il seguente messaggio abbastanza polemico nei confronti delle dichiarazioni del paroliere siciliano. “Dire ad un ragazzo di 25 anni che rimarrà solo a vita, sottointendendo che l’amore omosessuale sia solo passionale e non reale, è la cosa più sbagliata che si possa fare. Spiace per Malgioglio, ma Tommaso ha la fortuna di essere nato nel 1995 in un mondo decisamente più evoluto rispetto a quello che lui sta raccontando”.

Il cantautore chiederà scusa? Nel frattempo sui vari social network un tanti hanno espresso dei pensieri negativi nei confronti del nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 5.