Patrizia De Blanck attacca Barbara D’Urso: “Ha cercato di affossarmi, non vado nei suoi programmi”

Patrizia De Blanck tuona contro Carmelita

Dopo una partenza sprint all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck si era afflosciata forse stanca della sua esperienza nel reality show di Canale 5. Dopo essere stata eliminata, la Contessa è tornata più pimpante che mai sparando a zero su ex inquilini e non solo. Ad esempio, lunedì sera nello studio del GF la nobildonna si è alzata in piedi più volte e si è messa ad urlare contro Stefania Orlando.

L’80enne che ha fatto spazientire Alfonso Signorini le ha dato della falsa e bugiarda. Precedentemente, invece, la madre della contessina Giada in un’intervista rilasciata al magazine Chi ha attaccato sia Tommaso Zorzi che Barbara D’Urso, dicendo di essere molto delusa dalla professionista napoletana. Per quale motivo?

Il duro sfogo della Contessa

Intervistata dal portale web Superguida TV, Patrizia De Blanck ha svelato il motivo della sua delusione nei confronti di Barbara D’Urso. La Contessa ha ribadito che per il momento non si recherà nelle trasmissioni di Carmelita perché un paio di mesi fa a Pomeriggio Cinque hanno mostrato le sue immagini senza abiti e biancheria intima.

“Sono rimasta molto delusa. Lei che con me ha fatto sempre tanto l’amica si è messa in prima fila per cercare di affossarmi. Non mi è piaciuto il suo comportamento. Mi hanno contattato per partecipare in trasmissione ma non ci vado. Devo metabolizzare questa storia e poi vediamo cosa succede. Per il momento rimango sulla mia decisione”.

Nel corso dell’intervista, Patrizia De Blanck ha dichiarato che Barbara D’Urso la voleva già questa domenica a Live ma lei è profondamente offesa. La Contessa impunta a Carmelita il fatto che abbia mostrato le sue immagini senza vestaglia mentre era nella casa del Grande Fratello Vip 5. “Io non ho mica 20 anni. Appena entrata nella casa non sapevo neanche dove fossero le telecamere e non pensavo di essere ripresa. E’ stata una mancanza sia di stile che di classe”, ha tuonato la nobildonna.

C’è da ricordare, però, che la vicenda Pomeriggio Cinque non è colpa della D’Urso perché erano immagini in diretta dal GF, forse dovrebbe fare mea culpa l’80enne che si è spogliata integralmente a favore di telecamera. Infine, la nobildonna ha detto che sarà ospite in varie trasmissioni televisive, tranne quella di Lady Cologno. Almeno per il momento…