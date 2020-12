Eliana Michelazzo smaschera Selvaggia Roma: “Lacrime finte, un padre lo tieni, sei andata anche da lui” (FOTO)

Selvaggia Roma ha commosso tutti i telespettatori con il triste racconto inerente il travagliato rapporto che ha con suo padre, ma la sua ex amica Eliana Michelazzo l’ha smascherata. La donna ha pubblicato una IG Stories in cui ha smentito categoricamente il racconto della concorrente.

Secondo quanto riportato dall’ex agente, pare che la Roma abbia un buon rapporto con il suo papà, al punto da andare a trovarlo spesso in Tunisia. Pertanto, le lacrime versate in puntata non sarebbero altro che il frutto di una strategia.

Il racconto di Selvaggia Roma

Durante la puntata di ieri del GF Vip, Eliana Michelazzo ha pubblicato dei contenuti su Instagram molto pesanti contro Selvaggia Roma. Quest’ultima si è molto aperta in casa con alcuni coinquilini ed ha raccontato loro del difficile trascorso familiare. Nello specifico, pare abbia un rapporto molto altalenante con la figura paterna. L’uomo l’avrebbe abbandonata da quando aveva 15 anni e questo avrebbe segnato irrimediabilmente la vita della ragazza. Quest’ultima, inoltre, ha spiegato che, in più occasioni, ha provato a riallacciare il rapporto con il suo genitore, ma lui sembrava sempre troppo impegnato per trascorrere del tempo con lei.

Tutta questa situazione, sommata anche ad alcuni atti di violenza a cui ha assistito, hanno contribuito a rendere molto complesso il trascorso familiare della concorrente. Nel corso della puntata, Selvaggia non ha potuto fare a meno di scoppiare in lacrime facendo piangere anche i presenti in studio. Ad ogni modo, la verità potrebbe non essere esattamente quella raccontata da lei. (Clicca qui per il video)

Eliana Michelazzo la smaschera

L’acerrima nemica di Selvaggia Roma, Eliana Michelazzo, ha condiviso un post molto pesante contro la donna. La protagonista ha smentito le sue dichiarazioni dicendo che le sue lacrime fossero completamente finte. Selvaggia un padre ce l’avrebbe eccome, ne è una prova il fatto che circa due anni fa sia andata anche da lui in Tunisia per trascorrere del tempo insieme.

Eliana ha anche aggiunto l’immagine di un pagliaccio ed ha detto di non voler stare a questa farsa. Secondo il suo punto di vista, dunque, l’ex amica si starebbe inventando tutto solo per impietosire i telespettatori e spingerli a farla rimanere il più a lungo possibile nel reality show. Qualora questa strategia fosse reale, però, non sta sortendo gli effetti sperati, perché al televoto di ieri Selvaggia è risultata essere la meno votata.