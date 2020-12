Pago riceve delle proposte indecenti: “Cose spudorate, foto di piedi, mani e anche altro…”

Pago ospite a I Lunatici

Stando alle sue dichiarazioni, Pago al momento è di nuovo single. Nell’arco di un anno il cantante sardo si è lasciato ben tre volte con la sua storica fidanzata Serena Enardu. Complice anche la loro partecipazione prima a Temptation Island Vip e successivamente al Grande Fratello Vip 4.

Di recente, Pacifico Settembre è intervenuto nel trasmissione radiofonica I Lunatici su Rai Radio 2. Parlando coi conduttori Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini, l’ex gieffino ha confessato che tutto può accadere in futuro, anche un ritorno di fiamma con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Il cantante sardo parla delle sue ex

Intervenuto a I Lunatici su Rai Radio 2, Pago ha detto che c’è chi massacra, chi vorrebbe sempre con una donna, chi invece non vorrebbe mai vederlo. “C’è chi dice che piange per me, che piange per la coppia, ma non ci puoi pensare. Già quando finisce una storia stai male, se poi stai dietro a tutti diventa impossibile. Scelgo io cosa fare della mia vita, non possono scegliere i follower, anche se ci tengono tanto. Non ci capiamo niente noi, figuratevi chi non c’entra niente”, ha affermato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4.

Quest’ultimo, inoltre, ha rivelato che quando chiude una storia d’amore non è detto che possa esserci un riavvicinamento. Un esempio di tutto ciò è il suo matrimonio con Miriana Trevisan che è finito. Dopo tre anni, però, i due ex coniugi sono tornati insieme e hanno fatto anche un figlio.

Pago riceve delle proposte indecenti dalle sue ammiratrici

Nel corso della lunga chiacchierata con Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini, Pago a I Lunatici ha detto anche che non si può ipotecare il futuro perché nessuno può sapere ciò che accadrà in futuro. Il cantante ha affermato che con l’ex moglie Miriana Trevisan sono in rapporti civili, entrambi hanno capito che bisogna stare tranquilli, anche se all’inizio ci sono stati alcuni problemi. “Ho riscontrato che capita spesso nelle coppie in cui ci sono figli. Quando ci si lascia c’è sempre qualche incomprensione di troppo. Adesso invece siamo in ottimi rapporti”, ha asserito l’ex gieffino.

Quest’ultimo, inoltre, in radio ha ammesso che riceve anche delle proposte indecenti da parte dei fan. “Ne arrivano tantissime. Proposte, video. Mi mandano delle robe osé, proposte indecenti, abbastanza anche spudorate. Mi chiedono anche le foto dei piedi, delle mani. Ma anche altro”, ha concluso il professionista.