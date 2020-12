Autore GF Vip rimprovera Andrea Zelletta, lui nervoso risponde a tono: “Mò pure tu gridi così?” (VIDEO)

Andrea Zelletta finisce in nomination al GF Vip 5

Lunedì scorso, tra i vari concorrenti del Grande Fratello Vip 5 finiti in nomination c’era anche Andrea Zelletta. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato votato da Giulia Salemi e Dayane Mello e la sua reazione non è stata per nulla positiva. Il fidanzato di Natalia Paragoni, infatti, non ha preso per nulla bene il televoto e durante la notte si è arrabbiato parecchio.

Il gieffino ha perso le staffe e addirittura ha risposto a tono all’autore del reality show di Canale 5. Quest’ultimo, infatti, lo aveva ripreso per fargli indossare il microfono in modo da far sentire ai telespettatori cosa dice all’interno della casa più spiata d’Italia. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’è accaduto nelle ultime ore.

Botta e risposta tra l’ex tronista e un autore del GF Vip

Mentre si trovava in camera da letto, l’ex tronista di Uomini e Donne è stato ripreso da un autore del Grande Fratello Vip che gli ha detto: “Andrea il microfono!”. Dopo qualche istante lo stesso gli ha ripetuto scandendo bene le parole e alzando il tono di voce: “Andrea devi indossare il microfono”.

A quel punto il fidanzato di Natalia Paragoni ha perso le staffe rispondendo a tono: “Qua già stiamo nervosi mò pure tu gridi così?”. In pratica il (comodino) della casa più spiata d’Italia ha stizzito l’autore del reality show di Alfonso Signorini in dialetto pugliese. (Continua dopo il video)

Regia: "Andrea il microfono!"

Andrea: "Si.”

Regia: "DEVI INDOSSARE IL MICROFONO!"

Andrea: "Qua già stiamo nervosi, mo pure tu gridi così?" MA COME POSSO RINUNCIARE A TE COME? TI SALVO ALLO SFINIMENTO CON LA QUEEN, IL MIO CUORE È TUO.⚰️⚰️⚰️🍿🍿🍿#GFVIP pic.twitter.com/ZIkgsyugKo — тraѕн qυeen 🍵 || cancro aѕcendenтe eѕaυrιтa ♋️ (@Ilovetrashh) December 8, 2020

Elisabetta Gregoraci e le parole al miele per Andrea Zelletta

Andrea Zelletta ed Elisabetta Gregoraci hanno stretto un forte legame all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 tant’è che proprio la 40enne calabrese, abbracciandolo, ha spiegato che lui è l’unica persona che non l’ha mai delusa. Infatti, intervenendo durante una conversazione con Cristiano Malgioglio, che gli ha puntato il dito contro accusandolo di essere troppo tranquillo, la soubrette ha replicato a dovere.

“Non mi hai mai deluso sotto alcun tipo di aspettativa, sei una persona che adoro…Mi sei sempre stato accanto, sapevo di poter sempre contare su di te”, ha asserito l’ex moglie di Flavio Briatore. Nel frattempo il compagno di Natalia Paragoni p o segue la sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia.