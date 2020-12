Franceska Pepe non andrà più nello studio del GF Vip: l’ex gieffina spiega il vero motivo (FOTO)

Perché Franceska Pepe non va più al GF Vip 5?

L’esperienza di Franceska Pepe all’interno del Grande Fratello Vip 5 è durata pochissimo. Tuttavia l’influencer ha creato delle dinamiche sia dentro che all’esterno della casa più spiata d’Italia. Infatti, una volta fuori l’ex gieffina è quasi arrivata alle mani con un’autrice del reality show di Canale 5 e successivamente anche con la ballerina Matilde Brandi. Lunedì sera, durante la diretta sulla rete ammiraglia Mediaset, la giovane non era nello studio di Cinecittà, seduta tra gli eliminati.

E se il giornalista Gabriele Parpiglia su Giornalettismo ha detto che questo potrebbe essere un addio definitivo e non un contrattempo. Sembra, infatti, che la ragazza non si recherà più nel programma che le ha regalato la popolarità. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa potrebbe essere accaduto.

L’indiscrezione di Gabriele Parpiglia sull’influencer

Intervenuto su Giornalettismo, l’autore televisivo Gabriele Parpiglia ha sganciato una bomba su Franceska Pepe, l’influencer che Alfonso Signorini ha scelto come concorrente del reality show di Canale 5.

“L’esuberante concorrente FrancesKa Pepe ha detto basta. Non parteciperà più al Grande Fratello Vip nemmeno da eliminata in studio insieme con i suoi ex compagni di viaggio. Assente in studio per la seconda volta di seguito e dopo una serie di avvenimenti (dalla rissa con l’autrice Irene Ghergo a quella con Matilde Brandi, sempre fuori onda, ndr); la Pepe saluta così la sua avventura nel reality”, ha asserito il giornalista. Sarà davvero così?

L’ipotesi dei follower e la risposta di Franceska Pepe

Ma per quale motivo Franceska Pepe ha deciso di non recarsi più nello studio del Grande Fratello Vip? Alcuni follower della nota influencer sostengono di aver avuto una conversazione con la diretta interessata rivelando che la giovane non intende partecipare ai prossimi appuntamenti del reality show di Canale 5 perché sente delle brutte energie.

L'ex gieffina, però, attraverso delle Stories su Instagram la Pepe ha dato un'altra versione davvero strana. "Ciao ragazzi. Questa sera non andrò in puntata, ho deciso che forse è meglio così. Questo perché bisogna dare più spazio ai nuovi concorrenti. Alla fine preferisco guardare la puntata da casa, ma possiamo commentare la puntata insieme", ha scritto Franceska.