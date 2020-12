Il Paradiso delle signore trama 10 dicembre: il toccante confronto tra Silvia e Federico

La trama della puntata del 10 dicembre del Paradiso delle signore rivela che Silvia avrà un brutto malore e verrà soccorsa da Umberto. La donna verrà condotta a villa Guarnieri e lì avrà la possibilità di confrontarsi finalmente con suo figlio Federico.

Marcello, intanto, sarà costretto a partire per la Svizzera e, di conseguenza, dovrà continuare a mentire alla sua amata Roberta. Vittorio, invece, proverà a convincere Beatrice a tornare a studiare.

Trama 10 dicembre: Vittorio e Pietro preoccupati per Beatrice

Nel corso della puntata di giovedì 10 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Roberta informerà Marcello dell’arrivo dei suoi genitori. I due vogliono conoscere il fidanzato della figlia e Barbieri sarà molto provato. Il giovane, infatti, si sentirà tremendamente in colpa per tutte le bugie che è costretto a raccontare alla fanciulla a causa del Mantovano. Proprio quest’ultimo costringerà il giovane a partire per la Svizzera per incontrare un cliente parecchio pericoloso.

Su di un altro versante, invece, vedremo che al Circolo non si farà altro che parlare di un ritorno inaspettato. Ludovica Brancia di Montalto è ritornata a Milano e tutti parleranno della vicenda. A casa Conti, invece, Vittorio e Pietro continueranno ad essere molto preoccupati per Beatrice. Il ragazzo non riuscirà a comprendere per quale motivo la donna abbia accettato di svolgere una mansione così umile, a tal proposito si confiderà con lo zio.

Il confronto tra Silvia e Federico al Paradiso delle signore

Vittorio, dal canto suo, avrà un’illuminazione. Il direttore del Paradiso delle signore, nella puntata del 10 dicembre, si ricorderà che sua cognata era a un passo dal diventare ragioniera. Per tale motivo, esorterà Pietro a parlare con sua madre e a convincerla a tornare a studiare per prendere questa qualifica. Silvia, invece, uscirà di casa, ma sarà ancora molto debilitata. La donna sta assumendo dei farmaci che la stanno buttando parecchio a terra, per tale motivo avrà un malore.

Nei paraggi si troverà Umberto che, immediatamente, la soccorrerà e la porterà all’interno di villa Guarnieri. Il commendatore, inoltre, parlerà con Federico e lo convincerà ad avere un confronto con sua madre. Il giovane, nonostante la sua titubanza, deciderà di accettare e avrà un confronto molto toccante con la donna. A tale incontro parteciperà anche Luciano, il quale non potrà fare a meno di restare molto provato. Roberta, invece, continuerà ad essere tagliata fuori dalle vicende personali di Marcello.