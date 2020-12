Alessandro Borghese indagato, l’amaro sfogo: “Fregato da un parente”

Alessandro Borghese scritto sul registro degli indagati

Tutto conosciamo Alessandro Borghese grazie alle sue trasmissioni culinarie, in particolar 4 Ristoranti. Nelle ultime ore il primogenito di Barbara Bouchet è finito al centro dell’attenzione mediatica non per un suo format o un piatto delizioso, ma per qualcosa di molto serio.

Ebbene sì, il noto chef risulta iscritto al registro degli indagati nell’ambito di un’inchiesta della procura di Milano per fatture false. Ovviamente, il diretto interessato informato dei fatti ha asserito la sua estraneità ai fatti. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sarebbe accaduto.

Il racconto del noto chef

Alessandro Borghese e la sua dolce metà, ovvero la moglie Wilma Oliverio, sarebbero entrambi indagati nell’ambito di un’inchiesta per fatture false. Tutto sarebbe partito da un’inchiesta della procura del capoluogo lombardo. Il cuoco è conduttore televisivo ha confessato nel corso di una recente intervista al Corriere della Sera di esser stato fregato da un parente della moglie. A quanto pare, il noto chef avrebbe affrontato nelle settimane scorse e, una volta che si è reso conto della mancanza di denaro dal suo conto personale, ovvero circa 200 mila euro.

“Ho capito che c’era qualcosa che non andava quando dal mio conto personale sono venute a mancare piccole cifre”, ha detto il figlio di Barbara Bouchet. Quest’ultimo, però, non avrebbe denunciato immediatamente il fatto perché la persona in questione è come uno di famiglia. “Lui e sua moglie erano a casa mia tutti i giorni. È come se avessero vissuto lì con me. Una volta gli ho urlato contro. L’ho affrontato e lui si è messo a piangere, promettendo che mi avrebbe ridato i soldi rubati”, ha confessato il volto tv abbastanza incredulo.

La vita privata di Alessandro Borghese

Ad oggi la procura del capoluogo lombardo sta svolgendo le indagini sulla vicenda ma Alessandro Borghese ha affermato che esse potranno chiarire sarà solamente la sua estraneità ai fatti. “Ero all’oscuro di tutto”, ha ribadito il conduttore di 4 Ristoranti al Corriere della Sera.

Ricordiamo che il figlio di Barbara Bouchet, recentemente ospite a Domenica Live con il secondogenito, è felicemente sposato da ben undici anni con Wilma Oliviero. Con quest’ultima lo chef ha messo al mondo due figlie, Alexandra e Arizona. Borghese, però, ha anche un altro figlio, nato da una precedente relazione. Un primogenito che il conduttore televisivo avrebbe scoperto di avere dopo tanti anni dalla sua nascita.