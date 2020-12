Barbara D’Urso ha un nuovo fidanzato: l’annuncio sui social (FOTO)

Barbara D’Urso si appresta ad andare in vacanza

Dallo scorso settembre Barbara D’Urso è impegnata su tre fronti: Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live Non è la D’Urso. Un impegno giornaliero che la proclamano insieme alla sua collega Barbara Palombelli come stakanovista di Mediaset. In attesa di prendersi una pausa per le feste natalizie, la conduttrice napoletana si diverte sul suo profilo Instagram.

Infatti, ironizzando con i suoi 2,8 milioni di seguaci, Lady Cologno ha presentato al pubblico social il suo nuovo fidanzato. Ovviamente non si tratta di un uomo in carne e ossa con cui è stata fotografata dai paparazzi, bensì di un orso di peluche dalle dimensioni gigantesche. Che glielo avrà donato? Qualche ammiratore segreto? Andiamo a vedere nello specifico di cosa si tratta.

La conduttrice napoletana presenta il suo nuovo fidanzato

Come accennato prima, nelle ultime ore Barbara D’Urso ha condivi uno scatto sul suo account Instagram. “Io e il mio fidanzato… Arrivo!“, è questa la didascalia utilizzata dalla professionista partenopea pochi minuti prima di andare in onda con un nuovo appuntamento del talk domenicale di Canale 5, Live Non è la D’Urso.

Nella foto in questione la 63enne indossa un tailleur nero e orso di peluche a grandezza d’uomo, con un enorme fiocco rosso al collo, a fianco. Come sempre, sotto il post sono arrivati numerosi commenti positivi ma anche elle feroci critiche. Tra le parole al miele anche quelle della collega e giornalista di Rete 4 Alessandra Viero: “Sei una forza della natura, Barbara!“. (Continua dopo il post)

Patrizia De Blanck contro Barbara D’Urso

Nel frattempo Barbara D’Urso è finita nel mirino di Patrizia De Blanck. La Contessa, infatti, da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5 non si è ancora recata nei talk di Carmelita per una ragione ben precisa. Rilasciando diverse interviste, la nobildonna ha detto di essere particolarmente delusa dell’atteggiamento della conduttrice napoletana e l’accusa di la non averla difesa.

Secondo Secondo l’ex gieffina, Lady Cologno è colpevole fi aver mandato in onda le immagini mentre lei si stava togliendo i vestiti. Inoltre è seccata per le risate e le non difese sulla vicenda igiene personale. Le due donne faranno pace?