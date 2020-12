Algero Corretini: l’influencer romano è tornato a casa

Algero Corretini, l’influencer romano “scomparso” da diversi giorni, è tornato acasa. Il giovane, meglio conosciuto sul web come 1727 worldstar, ha postato alcuni video su Instagram con lui protagonista.

Algero è apparso felice nella sua nuova casa assieme alla sua fidanzata. Nel primo video pubblicato dopo il suo ritorno in pubblico ha esordito: “Fratellino, fratelletto sono tornato all’orario perfetto”. I due video sono stati resi noti su IG nella serata di sabato. Sempre nel primo filmato, Corretini mostra l’orologio da polso indicante le ore 22.

Algero Corretini: il caso a Chi l’ha visto?

Il giallo di Algero Corretini era arrivato anche a Chi l’ha visto? . Era stata la stessa fidanzata a lanciare l’allarme affermando di non aver ricevuto più notizie del compagno. Da quello che si sa la denuncia della scomparsa dell’influencer romano da parte della sua ragazza risalirebbe allo scorso 7 dicembre. Già Federica Sciarelli, in realtà, era apparsa un po’ perplessa circa la vicenda. Già si sospettava che la scomparsa fosse in realtà sceneggiata pubblicitaria da parte dell’influencer. Tuttavia, la fidanzata di Algero era apparsa in ansia per il suo fidanzato, dichiarando di non aver ricevuto più notizie da parte sua.

La scomparsa (finta) dell’influencer

Stando alle parole della ragazza di Algero Corretini, quest’ultimo avrebbe fatto perdere le sue tracce portando con sé, tuttavia, il suo documento di identità, due carte di credito, e gli steroidi anabolizzanti, che assume solitamente. Algero Corretini è un volto celebre sul web, grazie a un video pubblicato su Instagram alcuni mesi fa.

Il filmato in questione ha come protagonista lo stesso ragazzo che va a impattarsi con la sua auto contro un muro. Proprio in quello stesso istante, Algero pronuncia frase divenuta virale sul web: “Ho preso il muro fratellì”. In seguito alla sua scomparsa sono state numerose le polemiche da parte degli internauti sul web circa la persona di Algero.

Nonostante i giorni di assoluto silenzio, già in molti erano convinti che la sua fosse solo una messa in scena per mettersi al centro dell’attenzione. Ora ne abbiamo la sicurezza. In un recente post Instagram si poteva già leggere: “Giorgia mi fa incriminare dicendo che uso steroidi ogni giorno e mostra la scacciacani modificata in televisione. Doppio reato in un minuto”.

Non sappiamo se il commento sia stato scritto dallo stesso Algero Corretini o da qualcuno che gestisce il suo profilo. Algero, nel secondo video pubblicato su Instagram ieri, mostra la sua nuova abitazione commentando: “Sono tornato a casa fratè, mi è mancata tantissimo, ti sono mancato? A me mi è mancata la mia nuova casettina!. Mistero risolto dunque.