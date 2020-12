Elisabetta Gregoraci splendida sorpresa al suo rientro a casa dopo il GF Vip: lo staff fa un annuncio (FOTO)

Elisabetta Gregoraci è appena uscita dalla casa del GF Vip e al suo ritorno a Montecarlo ha trovato una splendida sorpresa organizzata dalle persone a lei care. La sua migliore amica ha deciso di addobbarle la casa per l’occasione con delle decorazioni che facessero riferimento alla sua esperienza nel reality show.

La showgirl è rimasta così spiazzata dal regalo al punto da non riuscire neppure a riprendere possesso dei suoi social. Il suo staff, infatti, ha pubblicato un annuncio rivolto a tutti i fan della donna. Vediamo tutti i dettagli.

La sorpresa al rientro a casa di Elisabetta Gregoraci

Il rientro a casa di Elisabetta Gregoraci è stato davvero emozionante in quanto la donna ha ricevuto una sorpresa organizzata dai suoi cari. Alcune amiche le hanno comprato un mazzo di sore rosse e poi hanno decorato l’ingresso della sua abitazione con palloncini e foto ricordo, che ritraevano i momenti più belli vissuti durante l’esperienza al Grande Fratello Vip. Le persone che attualmente stanno gestendo il suo account Instagram ci hanno tenuto ad informare i fan del fatto che la showgirl sia rimasta davvero spiazzata dal regalo ricevuto.

Inoltre, lo staff della Gregoraci ha deciso di immortalare anche il momento in cui la donna ha potuto finalmente riabbracciare suo figlio Nathan. La protagonista si è gettata tra le sue braccia sul letto della camera del ragazzo. L’emozione e l’euforia per essere tornata finalmente alla sua vita la stanno divorando. Per tale motivo, lo staff ha annunciato che la donna non tornerà sui social per il momento. (Continua dopo le foto)

La showgirl si prende una pausa dai social

Dopo la sorpresa, infatti, i collaboratori di Elisabetta Gregoraci ci hanno tenuto a ringraziare tutti i follower per l’affetto mostrato nei confronti della donna e poi hanno fatto una comunicazione di servizio. Elisabetta si prenderà ancora qualche giorno di pausa per riassestarsi prima di di prendere possesso nuovamente dei suoi social. Per un altro paio di giorni almeno, dunque, il suo profilo verrà gestito dallo staff.

Nel frattempo, i fan stanno commentando gli ultimi contenuti pubblicati sul profilo Instagram della loro beniamina e si stanno complimentando per le splendide emozioni trasmesse. Tra le fanpage non mancano quelle che portano il nome dei Gregorelli, che continuano a sperare che tra la donna e Pierpaolo possa nascere davvero qualcosa una volta che anche lui uscirà dalla casa.