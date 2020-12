Uomini e Donne, anticipazioni lunedì 9 dicembre: Gemma si concede, Valentina in intimità con due cavalieri

Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Prende al via una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne. Lo storico dating show ideato e condotto da Maria De Filippi tra un paio di settimane subirà uno stop di alcuni giorni per via delle ferie natalizie. I tre tronisti fino a quella data effettueranno la loro scelta o se ne parlerà nel 2021?

Intanto, il numeroso pubblico della rete ammiraglia Mediaset avrà modo, dopo lo sceneggiato spagnolo Una Vita Acacias 38, di godersi un altro appuntamento, il primo settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutti gli spoiler dettagliati concessi da Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: Gemma Galgani cotta di Maurizio

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, rivelano che si partirà ancora una volta con Gemma Galgani. La storica dama del Trono over continua a vedersi con Maurizio e il suo sentimento sta aumentando sempre di più. La 70enne torinese lo ha invitato a cena a casa a mangiare una pizza ma lui, facendo finta di non aver capito l’ha portata a cena fuori.

A quel punto prenderà la parola Valentina che avvertirà l’acerrima nemica di Tina Cipollari che il cavaliere le ha sempre detto che a lui non piace lei. Quindi sarebbe stata la redazione a dirottarlo verso di lei. Ovviamente tale affermazione solleverà un polverone assurdo che porterà l’uomo a dare della bugiarda a Valentina.

Valentina ha avuto dei rapporti intimi con due cavalieri

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, svelano anche che dopo una discussione dai toni accesi, Valentina tirerà fuori degli screens hot. Quest’ultimi contengono una conversazione della dama del parterre senior con Costantino, un cavaliere che è stato nel dating show di Maria De Filippi per poco tempo. In quei messaggi la donna lo spronava a dire che erano stati insieme solo per vedere un film, mentre in realtà avevano avuto dei rapporti intimi.

Di conseguenza verrà fuori che ha avuto rapporti anche con Nicola, assente dallo studio 6 dell’Elios in Roma perché risultato positivo per Coronavirus. Sembra che con il cavaliere fossero d’accordo nell’aspettare il suo ritorno dopo la guarigione per poi uscire fuori insieme. Quindi si intuirà che usciva con Maurizio solo per allungare i tempi.