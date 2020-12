Francesco Chiofalo smentisce Selvaggia Roma: “Vi ha mentito, ha detto delle ca***te pazzesche” (VIDEO)

Francesco Chiofalo smentisce Selvaggia Roma

Qualche giorno prima della diretta del lunedì, Selvaggia Roma nella casa del Grande Fratello Vip 5 ha fatto delle confidenze a Maria Teresa Ruta. In quell’occasione l’influencer romana ha parlato del rapporto conflittuale col padre che, stando alle dichiarazioni della gieffina, l’avrebbe abbandonata quando era piccola.

Dopo tale gesto da parte del genitore, l’ex partecipante di Temptation Island avrebbe tentato il suicidio per far provare il senso di colpa all’uomo. Affermazioni molto forti che hanno fatto commuovere gli altri inquilini e il pubblico da casa. Francesco Chiofalo, però, attivando l’opzione domande e risposte su Instagram, ha risposto alla curiosità di un follower che gli ha chiesto se la storia raccontata dalla sua ex fidanzata sia vera o no.

Lo sfogo dell’influencer su Instagram

A quel punto, senza giri di parole Francesco Chiofalo ha smentito tutti i racconti dell’ex ragazza Selvaggia Roma. L’uomo ha detto che il suo percorso al Grande Fratello Vip 5 sia imbarazzante. Subito dopo ha rivelato che l’influencer da piccola non era assolutamente povera, lei e la madre vivevano con 1.800€ al mese in due. Di conseguenza non le sarebbe mai mancato nulla, da adolescente aveva pure la macchinetta 50 e da adulta ha avuto diverse automobili.

Per quanto riguarda l’abbandono del padre, Chiofalo dice che è una bugia. “Ma che si è fumata? Ma è ubriaca? Infatti quando l’ho sentito ci sono rimasto. Partendo dal fatto che io il padre di Selvaggia Roma lo conosco molto bene, l’ho visto molte volte. Non mi risulta di questo abbandono. Lei para tranquillamente con il padre, ha il suo numero di telefono e lo sentiva regolarmente. Il padre di Selvaggia è addirittura una persona tanto premurosa, figuratevi che quando io mi fidanzai con Selvaggia, lui mi volle conoscere e mi invitò a cena”, ha detto l’ex partecipante di Temptation Island su Instagram. (Continua dopo il video)

Francesco Chiofalo (Lenticchio) ex di Selvaggia Roma smentisce quello che Selvaggia ha dichiarato sul padre in puntata (parte 2, seguono sul mio profilo le altre parti) #GFvip pic.twitter.com/ZbGkjobFCu — 🐍 Christian 🐍 (@ChristianCtw0) December 8, 2020

Francesco schifato dal racconto di Selvaggia

Ma lo sfogo di Francesco Chiofalo non è finita qui. Infatti, sempre su Instagram ha detto che a lui non gli risulta l’atteggiamento di un uomo che abbandona la figlia visto che lui conosce Selvaggia Roma da quando era ragazzina. Per l’influencer la gieffina si è inventata tutto.

Quando stava con lui, la sua ex fidanzata è andata insieme al padre in Tunisia per trovare dei parenti che non vedeva da molto tempo. In più i sui genitori si sono separati ma non ci sarebbero state delle complicanze. “L’unica cosa è che da poco lui è tornato in Tunisia e per questo le spara queste bugie senza paura di essere smentita. Figuratevi che una volta io e lei litigammo e suo padre chiamò mio padre per avere spiegazioni. Non è vero che lei non vede il padre da quando aveva 15 anni, è una ca***ta mostruosa, infatti io pensavo fosse ubriaca quando lo ha detto. Sono tutte illazioni”, ha detto Francesco affermando che anche la storia del suicidio non gliela mai raccontata.

“Capisco che debba dire qualcosa sul suo conto e voglia far tenerezza per non uscire, ma non si possono inventare tutte queste cose. Non si strumentalizzano certe cose delicate, ci sono orfani veri e persone che provano a togliersi la vita”, ha concluso il ragazzo. Poi ha affermato che l’unico conflitto avuto tra Selvaggia e il padre è dovuto alla scelta di quest’ultima di fare la cubista invece di crearsi o cercarsi un lavoro.