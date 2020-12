Dayane Mello bestemmia al Grande Fratello Vip? Il video che mostra la verità

Dayane Mello ha bestemmiato al GF Vip 5? L’accusa

Da qualche ora a questa parte s web è scoppiato un vero proprio caso per qualcosa che sarebbe accaduto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. In molti hanno sostenuto che una concorrente avrebbe bestemmiato proprio nel giorno dell’Immacolata Concezione.

La persona interessata è la modella brasiliana Dayane Mello che si trovava in sala da pranzo insieme a Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta mentre parlavano della Contessa Patrizia De Blanck. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto realmente nell’appartamento più spiato d’Italia.

La modella argentina non fa nessuna imprecazione

Nella sala da pranzo della casa del Grande Fratello Vip 5 Cristiano Malgioglio ha chiesto a Maria Teresa Ruta se la Contessa Patrizia De Blanck avesse mai cucinato durante la sua permanenza nel reality show di Canale 5. A quel punto la madre di Guenda Goria ha detto assolutamente. Al loro fianco era presente Dayane Mello che ad un certo punto ha pronunciato qualcosa che assomiglia molto ad una bestemmia. Molti utenti web e telespettatori del programma Mediaset hanno sentito “p***a Madonna”, altri invece “che foto, madonna” oppure “che forte, madonna”.

Dopo tale frase la conversazione tra i tre gieffini è continuata tranquillamente e nessuno dei presenti è sembrato turbato da quanto pronunciato dall’ex compagna di Stefano Sala. Di conseguenza, con molta probabilità la ragazza ha pronunciato la seconda opzione. (Continua dopo il video)

Dayane Mello non rischia la squalifica dal Grande Fratello Vip 5

Ascoltando bene il video in questione, in molti si sono resi conto che Dayane Mello non ha bestemmiato al Grande Fratello Vip 5. Infatti, pare che la modella brasiliana mentre era insieme a Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta ha detto “Che foto Madonna” e non l’imprecazione che in tanti avevano pensato.

Di conseguenza, nessuna paura per l’ex compagna di Stefano Sala che, al contrario degli altri ex gieffini Denis Dosio e Stefano Bettarini, non rischia assolutamente la squalifica dal reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con Antonella Elia e Pupo come opinionisti. Di questa vicenda se ne parlerà nel prossimo appuntamento previsto per venerdì sera?