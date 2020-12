Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi: una persona a loro vicina confessa tutto, ecco cosa è successo (FOTO)

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono tra le coppie più amate nate nel programma Uomini e Donne. I due stanno insieme da diversi anni ed hanno anche un figlio, il piccolo Domenico. Da diverso tempo stanno progettando di sposarsi, ma poi per un motivo o per un altro l’evento viene sempre rimandato.

Ad ogni modo, in queste ore molti fan si sono resi conto di un comportamento anomalo da parte dei due protagonisti, che hanno condotto a pensare che tra loro ci fosse qualche problema. Ebbene, una persona vicina alla coppia ha confessato tutto.

I segnali di crisi tra Rosa e Pietro

Da un po’ di giorni, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno smesso di pubblicare contenuti insieme sui social. Pur convivendo, infatti, i due hanno cominciato a non mostrare più video e foto che ritraessero la loro routine. Inoltre, a generare un fortissimo campanello d’allarme è stata una delle ultime foto pubblicate dall’avvocato. Tartaglione, infatti, ha mostrato un’immagine che lo ritrae da solo, ma i fan hanno notato un dettaglio. Si vede chiaramente che lo scatto sia stato ritoccato, ovvero, sia stata tagliata Rosa dal suo fianco.

Questo gesto, sommato ai recenti indizi trapelati sui social, ha fatto sorgere molte polemiche sul web. In molti hanno cominciato a fare delle supposizioni in merito a quello che potrebbe essere accaduto e la risposta pare sia arrivata da una persona molto vicina alla coppia. L’influencer Amedeo Venza, infatti, ha pubblicato la testimonianza di un amico della coppia, che ha rivelato tutto.

La conferma della crisi da un amico di Tartaglione e Perrotta

La persona in questione ha detto di poter confermare che Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione stanno affrontando un periodo di crisi molto grave. I due pare si siano lasciati, forse per fare chiarezza in merito a recenti questioni verificatesi tra loro. L’autore della segnalazione, inoltre, riporta che la Perrotta sembra sia a Milano con Domenica, mentre Pietro nel suo paese in Campania. (Continua dopo la foto)

Dando uno sguardo alle Instagram Stories dei diretti interessati, la questione sembra essere confermata. Rosa, infatti, ha pubblicato dei video in cui appare da sola con suo figlio, mentre Pietro pare si trovi a casa dei suoi genitori. Il ragazzo, infatti, ieri sera ha pubblicato il video di un bagno di lusso, somigliante moltissimo ad una spa, che ha dichiarato essere il bagno di casa di sua madre e suo padre.