Uomini e Donne, Daniela fuori dalla trasmissione: ecco che cosa è successo

Da alcune puntate avrete notato l’assenza di Daniela, dama del trono over. Ecco che cosa è successo, l’ha raccontato lei in una recente intervista.

Uomini e Donne: Daniela fuori dalla trasmissione

In questa nuova edizione di Uomini e Donne ci sono stati molti cambiamenti e molti volti nuovi. Il trono classico e il trono over sono stati mescolati insieme tanto che ad esempio Armando Incarnato più volte si è interessato a corteggiatrici giovani. Ma è anche accaduto il contrario. Ebbene, una delle nuove protagoniste del parterre femminile del trono over è stata Daniela Di Napoli.

Lei ha avuto una frequentazione con Simone ma le cose non sono andate bene. Lei era molto presa, ma lui no. Dopo aver raccontato dei loro rapporti intimi, Simone ha ammesso che non sentiva altro oltre all’attrazione fisica e così hanno chiuso. Dopo alcune puntate, però, Daniela non è più apparsa in trasmissione. Alcune volte è stata nominata ma di lei non c’è stata più nessuna notizia. Ma ecco che cosa è successo.

Daniela: ‘La redazione non mi ha più richiamata, mi sono interessata ad un ragazzo fuori dalla trasmissione’

Daniela ha rilasciato un’intervista a Solo Gossip e ha raccontato di aver deciso di provare a partecipare a Uomini e Donne dopo aver visto Nicola Vivarelli. Poi ha deciso di mettersi in gioco con Simone e dopo di lui aveva iniziato a sentire Riccardo e Saul. Ma come mai all’improvviso non è più andata alle registrazioni del programma di Maria De Filippi?

La dama del trono over ha detto che la redazione non l’ha più richiamata ma, attenzione, nessuno screzio. In pratica un ragazzo aveva chiamato la redazione per conoscerla ma pare non sia stato possibile. Così questa persona ha iniziato a scrivere a Daniela per poi presentarsi fuori dagli studi. La redazione l’ha avvisata di questo, lei è uscita ed è andata a parlarci per poi decidere di provare a conoscerlo. La redazione le ha detto che era possibile, certo, al di fuori della trasmissione.

“Mi hanno detto di non precludermi la possibilità e io ne sono stata contenta perchè in studio niente mi appassionava così tanto come mi appassionava lui anche solo per messaggio“, ha raccontato Daniela. Peccato, però, che il tutto sia già finito e lei sia rimasta molto scottata da questa esperienza. Per ora si sentirebbe fuori luogo a ritornare in studio, ma chissà. Forse la rivedremo.