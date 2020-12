GF Vip, bufera su Selvaggia Roma: ‘Ha mentito, bugie per impietosire il pubblico’

Selvaggia Roma ha appena raccontato la sua storia nel reality ma diverse persone assicurano che la ragazza ha detto molte bugie. Ecco che cosa sta succedendo in questi giorni.

Grande Fratello Vip: Selvaggia Roma, la difficile relazione con il padre e il tentato suicidio

Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì scorso Alfonso Signorini ha dato spazio alla storia di Selvaggia Roma. Il conduttore le ha chiesto di chiarire alcune dichiarazioni fatte sulla sua vita. Ne è emersa una storia molto difficile.

Selvaggia ha raccontato di avere il papà tunisino ma di avere con lui un rapporto quasi inesistente perchè lui non l’ha voluta. Pare le abbia detto in adolescenza che lei non era più sua figlia e che i rapporti si siano interrotti. Questo è motivo di sofferenza per lei, tanto che anni fa ha anche tentato il suicidio. Questo l’ha confessato a Maria Teresa Ruta spiegando di essersi fatta dei tagli, poi in confessionale ha detto che voleva farlo per dispetto a suo padre, voleva smettere di stare male.

Alfonso Signorini ha detto di essere rimasto molto colpito dalla vita di Selvaggia. Tuttavia, dopo la puntata sui social c’è stato molto scompiglio. In particolare Francesco Chiofalo e Eliana Michelazzo hanno assicurato che Selvaggia ha detto molte bugie.

Francesco e Eliana: ‘Nessun abbandono del padre, bugie per impietosire il pubblico’

L’ex fidanzato e l’ex coinquilina di Selvaggia hanno detto che si è inventata tutto. Non solo, hanno dato testimonianza di alcuni episodi. Francesco, ad esempio, ha detto che lei e il padre sono sempre stati in contatto. Lui lo conosce e l’ha visto diverse volte perchè voleva conoscere il fidanzato di sua figlia.

Non solo, ma Francesco ha descritto il padre come una persona attenta e affettuosa. Lei è anche andata in Tunisia per stare con i suoi parenti. Non ha mai sentito della storia del suicidio: “Lei dice che ha tentato il gesto per l’abbandono del padre, ma questo abbandono non c’è mai stato“, ha detto il suo ex fidanzato.

Lui ha poi precisato che lei sicuramente ha inventato e strumentalizzato queste cose per impietosire il pubblico e andare avanti nel gioco. Ha approfittato del fatto che il padre si trova in Tunisia e non può guardare il Grande Fratello Vip. Anche Eliana ha confermato che il padre è sempre stato presente con lei.