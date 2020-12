GF Vip retroscena inedito su Ginevra Lamborghini: “L’ha nascosto a tutta la famiglia…”

Il GF Vip si accinge ad assumere una connotazione nuova in seguito all’ingresso dei futuri concorrenti del reality show, tra cui Ginevra Lamborghini. La sorella di Elettra sarà una nuova protagonista del reality show e, già prima di entrare in casa, ha generato grosso fermento.

Alfonso Signorini, infatti, sul numero di Chi, in edicola a partire da oggi mercoledì 9 dicembre, ha rivelato un retroscena sulla nuova protagonista. A quanto pare, la fanciulla ha un segreto che ha tenuto nascosto a tutta la sua famiglia.

Il retroscena su Ginevra Lamborghini

Ginevra Lamborghini non ha ancora messo piede nella casa del GF Vip e già sta sollevando parecchi polveroni. La protagonista non è in buoni rapporti con sua sorella Elettra, pertanto, è molto probabile che questo suo ingresso nel reality show vada a smuovere delle dinamiche immobili da diverso tempo. Ad ogni modo, il conduttore Alfonso Signorini ha svelato un retroscena inedito sulla nuova arrivata. Nello specifico, pare che Ginevra abbia tenuto segreto il suo ingresso in casa a tutta la famiglia.

Per prassi a causa del Covid, tutti i futuri concorrenti del GF Vip sono costretti ad un isolamento di 15 giorni, durante i quali vengono effettuati dei tamponi di riscontro per garantire la sicurezza a tutti i membri del cast. Ebbene, in tale periodo di tempo in cui la Lamborghini è stata lontana dalla sua famiglia pare abbia raccontato di essere a casa di un’amica. Tutte le persone a lei care, dunque, pare abbiano scoperto dal web la notizia.

Puntate movimentate al GF Vip

Elettra, infatti, ha dichiarato che credeva si trattasse di una fake news. Ad ogni modo, l’ingresso al GF Vip di Ginevra Lamborghini si prospetta davvero scoppiettante. Dato che i vip trascorreranno tutte le feste all’interno della casa, è molto probabile che Elettra faccia una comparsa. La cantante, infatti, aveva promesso a Cristiano Malgioglio che gli avrebbe portato un panettone.

Quando quest’ultimo le ha detto che in casa ci sarebbe stata anche sua sorella, la Lamborghini ha risposto di non dare peso alla cosa, in quanto sarebbe entrata solo per lui. A quanto pare, quindi, si prospettano puntate alquanto esilaranti. Nel frattempo, i nuovi concorrenti entreranno in casa a scaglioni. Nella messa in onda di venerdì 11 dicembre ci sarà l’ingresso di tre protagonisti: Samantha De Grenet, Sonia Lorenzini e Filippo Nardi.