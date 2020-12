Il Paradiso delle signore spoiler 11 dicembre: Roberta trova l’anello di fidanzamento di Marcello

Nell’ultimo episodio della settimana del Paradiso delle signore, quello di venerdì 11 dicembre, vedremo che Roberta farà una scoperta che la lascerà senza parole. Marcello, dal canto suo, si troverà a fare i conti con un cliente inaspettato in Svizzera.

Silvia e Federico sembreranno aver trovato finalmente un punto d’incontro, mentre Adelaide farà di tutto per mettere in giardia Umberto dalla signora Cattaneo. I membri del circolo, intanto, verranno spiazzati da un ritorno inatteso.

Ritorno inatteso al Paradiso delle signore

Gli spoiler della puntata dell’11 dicembre del Paradiso delle signore rivelano che Silvia ringrazierà suo figlio per la comprensione mostrata nei suoi confronti. Umberto, dal canto suo, rivelerà ad Adelaide quanto accaduto nella villa tra la Cattaneo e Federico e la contessa non potrà fare a meno di porre l’accento su di una questione. La donna, infatti, esorterà suo cognato a tenere gli occhi ben aperti sulla madre del giovane. Al Circolo, intanto, tutti i membri verranno spiazzati dal ritorno inaspettato di Ludovica Brancia.

La fanciulla è tornata a Milano e sembrerà intenzionata a restarci. La protagonista, inoltre, sembrerà molto determinata a riconquistare la fiducia di Riccardo e, per farlo, chiederà aiuto a Cosimo. Agnese e Armando, invece, saranno sempre più innamorati e pronti ad esternare i loro sentimenti a Rocco e Salvatore. La coppia scruterà il momento opportuno per fare il grande annuncio. Esso sembrerà risiedere in una cena di famiglia prenatalizia. Tale evento, però, celerà un risvolto inaspettato.

Spoiler 11 dicembre: la scoperta di Roberta

Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata dell’11 dicembre, vedremo che le Veneri si cimenteranno nella realizzazione dell’albero di Natale. Il momento si rivelerà parecchio entusiasmante per tutti. Roberta, invece, continuerà ad essere ignara dei segreti che nasconde il suo fidanzato Marcello. La fanciulla crederà che tutto stia andando a gonfie vele. Questa sua convinzione verrà confermata ulteriormente nel momento in cui troverà un anello di fidanzamento.

La ragazza, ovviamente, non potrà che credere che il suo fidanzato stia per chiederle di sposarlo. Ad ogni modo, la situazione è un po’ diversa da come lei immagina. Marcello, infatti, sta facendo i conti con un problema molto più grande di lui. Il Mantovano lo costringerà ad andare in Svizzera per svolgere un lavoro. Quando il giovane raggiungerà la destinazione prestabilita, si troverà dinanzi un cliente del tutto inaspettato.