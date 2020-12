Oroscopo 10 dicembre 2020: Ariete dinanzi una decisione, svolte professionali per Scorpione

L’Oroscopo del 10 dicembre 2020 esorta gli Ariete a prendere una decisione importante in amore. I Bilancia devono tenere duro, mentre gli Scorpione avranno delle sorprese dal punto di vista professionale.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In questo periodo avete la mente impegnata in mille progetti. Tuttavia, barcamenarvi così tra un impegno e l’altro non farà altro che confondervi. Dal punto di vista sentimentale, invece, presto arriverà il momento di prendere una decisione, specie se siete vincolati ad un rapporto altalenante.

Toro. Oggi potrebbero nascere delle complicazioni dal punto di vista professionale. Ci sono delle decisioni da prendere e questo potrebbe rendervi particolarmente nervosi. In campo sentimentale, invece, il partner potrebbe essere lontano anni luce da voi. Non perdetevi in inutili silenzi.

Gemelli. L’Oroscopo del 10 dicembre 2020 vi esorta a fare chiarezza tra i vostri sentimenti. Forse vi state concentrando un po’ troppo in situazioni che non vi danno le soddisfazioni sperate. Dal punto di vista professionale, invece, è necessario darsi da fare per ottenere dei risultati.

Cancro. Momento propizio per quanto riguarda i sentimenti. A partire da oggi, infatti, potrete fare chiarezza nel vostro cuore. Se, invece, siete single, approfittate di questo periodo per fare nuove conoscenze. Nel lavoro arriveranno delle soddisfazioni, basta impegnarsi e avere pazienza.

Leone. Oggi vi sentite particolarmente agitati e nervosi e questo vi porterà ad essere un po’ distaccati dalle persone che vi circondano. Nel lavoro siete stanchi degli intoppi e sarà molto semplice perdere la pazienza. Se siete single, invece, approfittate di questo momento per dedicarvi di più a voi stessi.

Vergine. Le coppie in crisi avranno modo di recuperare. Cercate di gettarvi alle spalle i piccoli disguidi e le incomprensioni, specie se si tratta di cose di poco conto. Dal punto di vista lavorativo, invece, siate pazienti e non troppo esigenti, di soddisfazioni ne avete avute abbastanza in questo periodo.

Previsioni 11 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi sentirete un forte bisogno di lasciar prevalere la ragione sui sentimenti. Per tale motivo c’è il rischio di allontanare delle persone a voi care. In questo momento sentirete il bisogno di essere accettati dagli altri a qualunque costo. In questa giornata farete fatica a restare soli.

Scorpione. Ottime opportunità in vista per i nati sotto questo segno. Cercate di essere meno pessimisti e di guardare al futuro con maggiore serenità. L’anno che verrà si prospetta ricco di colpi di scena per voi e di soddisfazioni specie dal punto di vista professionale.

Sagittario. L’Oroscopo del 10 dicembre denota una giornata contraddistinta dal forte spirito d’iniziativa. Dal punto di vista lavorativo sarete un vulcano di idee, cosa che aiuterà moltissimo coloro i quali svolgono mansioni per cui è necessaria una dose di creatività. Sono favoriti anche i nuovi progetti.

Capricorno. Cielo molto interessante per i nati sotto il segno del Capricorno. L’anno si concluderà con un po’ di sorprese per voi. Dal punto di vista lavorativo si prospettano cambiamenti in vista. In amore, invece, non è escluso che possa arrivate qualche proposta interessante.

Acquario. Momento un po’ altalenante per i nati sotto questo segno. Oggi sarete combattuti tra due sentimenti differenti. Da un lato siete pieni di energie positive, ma dall’altro c’è qualcosa che vi turba. Cercate di prendervi una piccola pausa dalla routine quotidiana e riflettete sul vostro futuro.

Pesci. La giornata partirà parecchio sottotono. Questo non è il momento giusto per prendere decisioni importanti o per cominciare dei progetti. In amore siete fretti e sfuggenti. Tale comportamento potrebbe, da un lato, rivelarsi parecchio intrigante, dall’altro, allontanare delle persone.