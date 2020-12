GF Vip, Selvaggia Roma fa il lavaggio di cervello a Rosalinda: “Ti fai trascinare da Dayane” (VIDEO)

Confronto tra Selvaggia e Rosalinda al Grande Fratello Vip 5

Nelle ultime ore c’è stato un ennesimo confronto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Le protagoniste di questo faccia a faccia sono Selvaggia Roma, che è stata accusata di essere falsa dalla Michelazzo e Chiofalo, e Rosalinda Cannavò.

Dopo aver espresso tutti i suoi dubbi a Stefania Orlando, l’influencer romana ha deciso di affrontare l’attrice messinese e cercare di capire le ragioni dell’atteggiamento assunto nei confronti dell’ex conduttrice Rai. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto tra le due gieffine.

Selvaggia Roma dà dei consigli alla Cannavò

Dopo aver avuto una conversazione con Stefania Orlando, Selvaggia Roma ha deciso di confrontarsi anche con Adua Del Vesco, alias Rosalinda Cannavò. “Sei una persona molto dolce, mi sono fatta molte domande”, ha detto l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo. A quel punto l’attrice siciliana ha replicato così: “Mi si è aperto un mondo”.

Ma immediatamente dopo ha interrotto la compagna d’avventura ribadendo il suo punto di vista sulla bionda conduttrice. “Avete parlato? Io quando qui ho avuto un problema lei è sempre entrata in punta di piedi”, ha affermato la Roma che di recente ha confessato di aver tentato il suicidio dopo l’abbandono del padre.

A quel punto è intervenuta ancora una volta la messinese confessando di aver notato in Stefania un cambio di atteggiamento, per tale ragione non ha voluto cercare un confronto con lei. “Secondo me ti lasci trascinare da Dayane, ti vuole bene certo ma ti lasci trascinare da lei. Ho visto in te una persona a volte fragile e a volte forte”, le ha detto Selvaggia scatenando la reazione della Del Vesco. Infatti, quest’ultima ha ribadito: “Io sono tante cose, un mix di cose sicuramente complesse”.

La reazione di Stefania Orlando

Immediatamente dopo il confronto con Rosalinda Cannavò, Selvaggia Roma si è diretta verso Stefania Orlando per raccontarle cosa si dono dette qualche minuto prima con l’attrice siciliana.

“Non vorrei che magari ti fai trasportare da questa tua amicizia speciale con Dayane”, ha affermato l’influencer romana riportando alla bionda conduttrice le dichiarazioni dette alla finta ex fidanzata di Gabriel Garko e Massimiliano Morra. “Per me era finita lì. Ti ringrazio di aver fatto da mediatrice”, ha concluso Stefania.